항공업계·학계·연구기관·시민 300여 명 참여

[헤럴드경제=윤성현 기자] 국토교통부가 법정기념일로 지정된 ‘항공안전의 날’을 맞아 첫 ‘항공안전다짐대회’를 연다. 이번 행사는 항공안전에 대한 사회적 인식 제고와 실천 의지를 다지는 계기로 평가된다.

국토교통부는 24일 오후 서울 중소기업 DMC타워 컨벤션홀에서 제1회 ‘항공안전의 날’ 행사를 개최한다. 이 행사는 지난 8월 28일 개정된 항공안전법 시행에 따라 매년 12월 29일을 법정기념일로 지정한 이후 처음 열리는 공식 행사다.

이날 행사에는 강희업 국토부 제2차관을 비롯해 항공업계, 학계, 연구기관 관계자, 일반 국민 등 약 300여 명이 참석한다. 국회 국토교통위원회 소속 맹성규 위원장과 권영진 국민의힘 의원, 이수진 더불어민주당 의원도 영상 메시지를 통해 항공안전의 중요성에 뜻을 보탤 예정이다.

행사는 항공사고 희생자와 유가족을 기리는 묵념과 표어 아래, 주제영상 상영과 결의문 낭독, 안전실천 퍼포먼스가 차례로 진행된다.

주제영상에는 조종사, 관제사, 객실승무원, 정비사 등 다양한 항공종사자들이 직접 출연해 “철저한 안전의식과 일상적인 실천이 항공안전의 출발점”이라는 메시지를 전한다. 결의문 낭독 순서에서는 각 분야 대표들이 안전을 최우선 가치로 삼겠다는 다짐을 밝히고, 참석자 전원은 항공안전 실천 퍼포먼스를 통해 공동의 책임 의식을 상징적으로 표현한다.

강희업 국토부 제2차관은 “오늘의 안전 다짐이 행사에 그치지 않고 각자의 현장에서 실천으로 이어질 때 진정한 의미를 갖는다”며 “정부, 산업계, 현장 종사자, 국민 모두가 힘을 모아 안전한 하늘을 함께 만들어가자”고 밝힐 예정이다.