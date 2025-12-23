총 22건 선정, 경제·농업·재난안전 등 다방면 국·도비 확보 쾌거

[헤럴드경제(함평)=김경민기자]전남 함평군이 올해 중앙부처와 전라남도 공모사업에서 역대 최대 규모의 외부 재원을 확보하며 함평 미래 지역 발전 비전 사업 실현에 박차를 가한다.

함평군은 23일 올해 중앙부처 및 전라남도 공모사업에서 총 22건, 1,538억 2,200만 원 규모의 사업에 선정되며 역대 최대 규모의 외부 재원을 확보하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

함평군이 올해 확보한 예산은 국비 749억 2,400만 원, 도비 102억 5,900만 원으로, 이는 단일 연도 기준 군정 역사상 가장 큰 규모다.

이는 연중 추진되는 공모사업을 분야별로 체계적으로 관리하고, 기획 단계부터 타당성 검증을 위한 연구용역을 지원하는 등 공모 선정 가능성을 높이기 위한 전략적 대응을 이어온 결과다. 아울러 중앙부처 사전 협의, 전문가 컨설팅, 현장 실사 대응 등 전 과정에 걸친 철저한 준비가 이번 성과로 이어졌다는 평가다.

특히 ‘대전지구 풍수해생활권 종합정비사업’은 함평군의 대표적인 대형 국비 사업으로, 대전면 일원 상습 침수지역에 총사업비 468억 원을 투입해 하천 정비·배수펌프장 설치·우수관로 확충 등을 추진하며 종합적인 재해예방 체계를 구축해 재해 위험 감소와 주민 안전 확보에 크게 기여할 것으로 기대된다

이 외에도 ▲지역특화 재생업 250억 원 ▲기초생활거점조성사업 74억 원 ▲고품질 쌀 유통 활성화사업 163억 원 ▲산업단지 청년문화센터 건립 114억 원 ▲그린바이오 산업 인프라 구축사업 98억 원 등 다양한 분야에서 공모사업이 고르게 선정돼 지역 균형발전과 주민 삶의 질 향상에 도움이 될 것으로 전망된다.

함평군은 “이번 공모사업 선정은 단순한 외부 예산 확보를 넘어 함평의 미래 발전 전략을 실현할 수 있는 기반을 마련한 것”이라며, “각 사업이 조기에 착수돼 군민이 체감할 수 있도록 내실 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

이어 “군민과 공직자 모두 각자의 자리에서 최선을 다해 성과를 만들어가고 있다”며 “앞으로도 함평만의 차별화된 전략으로 더 많은 공모사업을 유치해 함평 미래 비전을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.