가맹점 카드영업 목적 내부직원 소행 신한카드, 지난달 12일 유출 정황 파악·조사 착수

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 가맹점 대표자의 휴대전화번호 등 개인정보 약 19만건이 유출됐다고 23일 밝혔다.

유출 정보는 가맹점 대표자의 ▷휴대전화번호 18만1585건 ▷휴대전화번호·성명 8120건 ▷휴대전화번호·성명·생년월일·성별 2310건 ▷휴대전화번호·성명·생년월일 73건 등 총 19만2088건이다. 주민등록번호를 비롯한 카드번호, 계좌번호 등 신용정보는 유출되지 않은 것으로 파악됐다.

유출 경위는 해킹이 아닌 신한카드 내부 직원 소행인 것으로 나타났다. 해당 신한카드 직원은 신규 가맹점주를 대상으로 카드 영업을 하기 위해 개인정보를 유출한 것으로 파악됐다. 현재 추가적인 유출 경로 등을 파악 중에 있다.

신한카드는 이번 유출을 지난 11월 12일 개인정보보호위원회의 공익제보에 의해 파악했다. 지난달 13일에는 사실관계 파악을 위해 조사에 착수해 제보자 제출자료인 가맹점 정보 28만개와 당사 자료를 대조해 외부 유출 여부 등에 대한 확인 작업을 개시했다. 이후 지난 5일까지 해당 정보가 외부로 전송됐는지 여부와 더불어 내부 관련자에 대한 대면조사를 병행했다.

신한카드는 피해가 발생할 경우 적극적으로 피해 보상에 나설 계획이다. 현재 홈페이지를 통해 해당 사실과 사과문을 게시하고, 가맹점 대표자가 본인의 정보가 포함되었는지 여부를 확인할 수 있는 페이지를 운영 중이다. 이와 동시에 개별적으로 해당 가맹점 대표자들에게 이를 안내하고 있다.

신한카드는 “이번 일로 심려를 끼친 점에 대해 깊은 사과 말씀을 드리며, 고객 보호와 유사 사례 재발 방지를 위해 최선의 노력을 다할 것”이라면서 “해당 사안이 ‘목적 외 개인정보 이용’인지, ‘정보 유출’인지 추가 조사를 통해 확인해야 할 필요가 있으나 적극적인 고객 보호를 위해 ‘정보 유출’에 준하는 조처를 하고있다”고 말했다.