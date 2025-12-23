국·시비 총 2억 원 투입… ‘어르신 활력 UP 스포츠 건강교실’ 운영 노르딕워킹, 슬로우조깅, 에어로빅 등 어르신 대상 6개 종목 운영 어르신들의 활기차고 건강한 일상을 위한 생활체육 정책 지속 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 문화체육관광부 주관 ‘2026 어르신 스포츠 강좌 프로그램 지원’ 공모사업에 선정되어 국비 6000만 원을 확보했다.

이번 공모 선정으로 구는 총 2억 원(국비 6000만 원, 구비 1억 4000만 원) 예산을 투입해 ‘광진구 어르신 활력 업(UP) 스포츠 건강교실’을 본격적으로 추진할 계획이다.

이번 사업은 50~60년대 중장년층과 65세 이상 어르신들을 대상으로 하며, 어르신들의 선호도와 신체 능력을 고려해 ▲노르딕워킹 ▲슬로우조깅 ▲에어로빅 ▲맨손체조 ▲국학기공 ▲국선도 총 6개 종목을 운영하여 어르신들의 건강 증진을 도울 예정이다.

광진구는 어르신들이 단순히 오래 사는 ‘기대수명’의 시대를 넘어 아프지 않고 활기차게 활동하는 ‘건강수명’의 가치에 주목하고 있다. 이번 사업 역시 만성질환 예방과 정신 건강 증진을 통해 어르신들의 실질적인 건강 수명을 연장하는 데 초점을 맞췄다.

김경호 광진구청장은 “어르신들이 스스로 신체활동을 영위할 수 있는, 건강수명 향상을 위해 생활체육 진흥에 모든 역량을 집중하고 있다”며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 다양한 생활체육 정책을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

구는 올 한 해 21개 종목 57개의 생활체육·체조교실을 운영하며 탄탄한 생활체육 시스템을 구축해 왔다. 현재 관내 12개의 공공 체육시설뿐만 아니라, 민간 체육시설(태권도장, 합기도장, 수영장 등)과도 연계해 구민들의 접근성을 높이고 있다.