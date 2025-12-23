[헤럴드경제=민성기 기자] 이른바 ‘주사이모·박나래 게이트’의 여파가 확산되는 가운데, 방송인 전현무의 ‘차량 내 링거’ 장면과 관련해 경찰이 사실관계 확인에 나섰다.

23일 스포츠경향은 서울 강남경찰서가 전현무의 차량 내 링거를 처치한 의료기관 및 의료행위 사실관계를 확인해달라는 고발장을 접수해 수사에 나섰다고 보도했다. 전현무에게 정맥수액(링거)을 진료한 성명불상 처치자 및 관여자 등을 수사해달라는 취지다.

보도에 따르면 고발인 측은 2019년 ‘MBC 방송연예대상’에서 박나래와 함께 베스트 커플상을 받은 웹툰 작가 기안84가 “박나래가 촬영하다 링거 맞으러 두 번이나 갔다. 전현무도 링거 맞으며 촬영했다”고 수상 소감을 밝힌 점을 언급하며, 그 취지가 전현무의 ‘차량 내 정맥수액 장면’과 관련되는지 여부를 포함한 사실관계를 확인해달라고 했다.

또 이른바 ‘주사이모’로 불리는 인물의 SNS 팔로잉 목록에 전현무의 이름이 포함돼 있다는 의혹도 제기되며, 객관적 자료를 통한 사실 확인이 필요하다는 주장도 담겼다.

고발인 측은 “진료기록부에는 주소⋅성명⋅연락처⋅주민등록번호 등 인적사항 및 주사⋅투약⋅처치 등 치료 내용과 진료 일시가 기재되는 구조이고, 진료기록부의 보존기간은 10년으로 정해져 있다”며 “만일 전현무의 해명과 같이 적법한 의료행위였던 것으로 객관적 확인이 된다면 당사자 보호와 여론의 안정에 기여할 것”이라고 했다.

앞서 박나래, 샤이니 키, 입짧은햇님이 ‘주사이모’ A씨에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹에 휩싸이며 활동을 중단한 가운데, 온라인 커뮤니티에서는 2016년 1월 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’의 한 장면이 재조명됐다. 당시 방송에는 ‘현무, 링거 맞고 있는 거야?’라는 자막과 함께 전현무가 차 안에서 수액을 맞고 있는 사진이 공개됐다.

이에 대해 전현무 소속사 SM C&C는 당시 병원에서 의사의 진료와 처방을 받아 치료를 받았고, 촬영 일정상 부득이하게 이동 중 처치 마무리 장면 일부만 방송에 노출됐다고 해명했다.

그러면서 “마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진 판단과 처방에 따라 진행됐다”며 “의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다”고 했다.