전국 지역내총생산 2561조원…전년比 6.2%↑

[헤럴드경제=양영경 기자] 경남이 충남을 제치고 지역경제 규모 3위로 올라섰다. 조선과 방위산업이 호황을 보이면서 경남 지역의 생산이 크게 늘어난 영향으로 풀이된다. 가계 소득 지표에서는 서울이 9년 연속 1위를 유지했다.

국가데이터처가 23일 발표한 ‘2024년 지역소득 통계(GRDP·잠정)’에 따르면 지난해 전국 지역내총생산(GRDP·명목)은 2561조원으로 전년 대비 149조원(6.2%) 증가했다.

지역별로는 경기도가 651조원으로 1위를 지켰고 서울이 575조원으로 뒤를 이었다. 인천을 포함한 수도권의 GRDP는 총 1352조원으로, 전국의 52.8%를 차지해 전년보다 비중이 0.3%포인트 높아졌다.

경남의 GRDP는 139조3000억원에서 151조2000억원으로 12.0% 급증하며 3위로 올라섰다. 반면 2017년 이후 줄곧 3위를 유지해온 충남은 141조8000억원에서 150조7000억원으로 8.9% 증가하는 데 그치며 한 계단 내려왔다.

국가데이터처는 “경남이 2017년 이후 처음으로 충남을 앞질렀다”며 “선박과 방위산업의 호조로 생산이 크게 늘었다”고 설명했다.

이 밖에 지역별 GRDP는 경북(135조원), 인천(126조원), 부산(121조원), 전남(104조원), 울산(94조원), 충북(92조원), 대구(75조원), 전북(67조원), 강원(65조원), 대전(56조원), 광주(55조원), 제주(27조원), 세종(17조원) 순으로 집계됐다.

가계 소득을 보면 지난해 전국 가계총처분가능소득(명목)은 1440조원으로 전년보다 76조원(5.5%) 증가했다. 지역별로는 경기도가 387조원으로 가장 많았고 서울(303조원), 부산(85조원)이 뒤를 이었다.

1인당 기준에서는 서울이 9년 연속 가장 높은 수준을 기록했다. 서울의 1인당 가계총처분가능소득은 3222만원으로, 전년(3038만원)보다 약 6% 늘었다.

가계총처분가능소득은 가계 또는 가계봉사 비영리단체가 자유롭게 사용할 수 있는 소득으로, 지역 가계의 실질적인 구매력을 보여준다. 서울의 수치가 늘어난 데는 상대적으로 높은 급여 수준에 더해 인구 감소로 분모가 줄어든 상황에서 이자·배당 등 재산소득이 크게 증가한 영향으로 분석된다.

이어 울산(3112만원), 대전(2875만원), 세종(2838만원), 경기(2791만원), 광주(2778만원) 순으로 높았다.