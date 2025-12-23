AJ 측 “버호번 제안 있어…검토중” 그 다음 경기는 타이슨 퓨리전 추진

[헤럴드경제=조용직 기자] 구독자 2000만명의 인기 유튜버 겸 복서 제이크 폴(28·미국)을 6회 KO로 잡으며 1000억원대(추산)의 큰돈을 만지고 명예도 지킨 복싱 헤비급 강자 앤서니 조슈아(36·영국). 그가 내년 2~3월께 차전 상대로 ‘킥복싱 레전드’ 리코 버호번(36·네덜란드)을 물망에 올린 것으로 나타났다.

조슈아는 헤비급을 천하통일한 올렉산드르 우식(38·우크라이나)에게 2021년과 2022년 내리 패하며 모든 타이틀을 내준 뒤 2024년 힘들게 얻은 타이틀매치에서 다니엘 뒤부아에게 패하면서 완연한 하향세를 탔다. 하지만 제이크와 ‘소문난 잔치’를 벌이며 다시 지명도를 끌어올렸다. 물 들어온 김에 노를 젓겠다고 판단해 연투에 나선다.

조슈아의 프로모터인 에디 헌은 유명 격투기 기자 아리엘 헬와니와 인터뷰에서 조슈아의 다음 경기에 대한 논의가 이미 뜨겁게 달아오르고 있다며 “내년 2월이나 3월께 복귀할 가능성이 높다”며 “리코 버호번은 몇 차례 거론된 이름이다. 쏟아지고 있는 제안들을 검토해 최종 결정하겠다”고 밝혔다.

버호번은 옛날식 표현으론 ‘백인의 우상’으로 불리는 레전드 킥복서다. K-1이 도산하고 소규모로 명맥을 잇게 되면서 헤비급과 중경량급의 입식격투기 메이저 무대로 올라선 ‘글로리(Glory)’의 장기 집권 헤비급 챔피언이다. 2014년 내놨던 헤비급 벨트를 이듬해 다시 허리에 두른 뒤 줄곧 왕좌에 앉아 있다. 무려 21연승중이다.

버호번은 마침 프리에이전트(FA)의 신분이다. 오랜 기간 함께했던 글로리와 최근 결별했다. 타 종목과의 교류도 꺼리지 않는 성격이다. 종합격투기 UFC 헤비급 챔프 톰 애스피널과 자주 스파링 하며 친분을 쌓고 있다.

버호번으로선 조슈아와 복싱 매치에선 승산이 매우 낮지만 큰 돈이 보장된다면 딱히 마다할 이유도 없다. 킥복서는 복싱 경기에서는 복서를 이기기 어렵다는 건 격투기계 일반적인 논리중 하나다. 복서는 킥복싱 룰로는 킥복서에게 절대로 이길 수 없다는 경험칙 또한 있는데, 조슈아가 킥복싱룰 경기에 응할 가능성은 희박해 보인다.

헌 프로모터는 조슈아의 차전과 차차전에 대해 “우리는 투르키 알랄시크와 함께 그 계획을 추진하고 있다”고 인터뷰에서 확인했다. 알랄시크는 사우디아라비아 엔터테인먼트 총국의 의장으로, UFC의 모회사인 TKO 그룹홀딩스와 사우디 국부펀드의 자회사 셀라의 협업으로 신규 복싱 프로모션을 출범시키겠다고 예고한 상태다.

조슈아 측은 실상 차전은 차차전 빅매치를 위한 워밍업 경기로 보고 있다. 적당히 이길 수 있는 상대가 오히려 적합하다. 차차전으로는 헤비급의 제왕이었던 타이슨 퓨리와의 빅매치를 추진하고 있다. 조슈아와 퓨리 모두 우식에게 각각 두 차례씩 패했다는 공통점이 있다.