담철곤 오리온그룹 회장의 장남인 담서원 전무가 부사장으로 승진해 그룹의 미래사업을 이끌게 됐다.

오리온그룹은 22일 발표한 2026년 정기 임원인사 및 조직개편을 통해 글로벌 헤드쿼터인 한국 법인 내 전략경영본부를 신설하고, 담 부사장이 승진과 함께 본부장을 맡게 된다고 밝혔다. 강승연 기자