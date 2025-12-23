[헤럴드경제=서정은 기자] 건설공제조합은 한국무역보험공사와 국내 건설사의 해외 프로젝트 수주 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 업무협약은 해외 건설시장 진출을 추진하는 국내 건설사들이 보증 발급 과정에서 겪는 부담을 완화하고, 안정적인 보증·금융 지원 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

양 기관은 해외 건설 프로젝트 관련 보증·금융 지원, 해외 건설공사 관련 정보 공유, 해외사무소 및 네트워크 공유 등의 분야에서 긴밀히 협력하게 된다.

조합은 그동안 국내 건설산업의 안정적인 성장과 조합원사의 사업 수행을 지원하기 위해 각종 보증 및 금융 서비스를 제공해 왔으며, 2014년부터 해외 사업을 본격화해 매년 약 2조원 규모의 해외 보증을 공급하고 있다.

조합 관계자는 “이번 업무협약은 해외보증 지원 범위를 확대하고, 해외 건설시장 진출을 모색하는 조합원사들에게 실질적인 지원 수단을 제공하기 위한 것”이라며 “한국무역보험공사와의 협력을 통해 조합원사의 글로벌 사업 확대를 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

한편 조합은 앞으로도 유관기관과의 협력을 지속 확대해 국내 건설사의 해외 진출을 지원하고, 글로벌 건설시장 환경 변화에 선제적으로 대응해 나갈 계획이다.