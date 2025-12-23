해양바이오 전문기업 바이오션, 프리미엄 건강식품 브랜드 해원랩 웰니스 제품 라인업 확장, 제주산 해마분말·고함량 아르기닌 조합 인공 코팅 배제한 정직한 제형… HACCP 인증 시설 제조

[헤럴드경제=홍석희 기자] 해양바이오 전문기업 바이오션은 해마 포뮬러 기반 웰니스 브랜드 해원랩(Haewon Lab)을 통해 신제품 ‘해마맥스 아르기린 120000’을 출시하고 웰니스 제품 라인업 확대에 나섰다고 밝혔다.

‘해마맥스 아르기린 120000’은 고함량 L-아르기닌을 중심으로 제주산 해마분말을 더한 복합 포뮬러 제품이다. 여기에 블랙마카, 타우린, 비타민·미네랄, 흑마늘 등 원료를 배합해 일상 속 컨디션 관리와 활력 보충을 고려한 설계를 적용했다.

해원랩은 이번 제품에서 인공 코팅을 배제한 원물 중심 제형과 HACCP 인증 제조 공정을 통해 원료의 본질과 신뢰도를 동시에 강조했다. 해마를 전통적 원료가 아닌 ‘기능 설계의 원료’로 재해석한 점도 특징이다.

제품에 사용된 해마 원료는 바이오션이 제주에서 직접 양식·공급한 것으로, 양식부터 가공까지 전 공정을 국내에서 수행하고 있다. 바이오션은 해마 양식 기술을 바탕으로 헬스케어와 뷰티 분야로의 확장도 검토 중이다.

‘해마맥스 아르기린 120000’은 12월 23일 오전 11시 네이버 해원랩 스토어에서 라이브커머스를 통해 첫 공개되며, 이후 정식 판매에 들어간다.

바이오션 관계자는 “해마를 중심으로 한 웰니스 전략의 연장선에서 선보인 제품”이라며 “해양 생명자원을 기반으로 한 기능 설계 제품을 지속적으로 출시할 계획”이라고 말했다.