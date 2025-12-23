박완수 지사, “통합 30주년 맞은 사천을 글로벌 우주항공 허브로 키우겠다”

[헤럴드경제(사천)=황상욱 기자] 경남도가 대한민국 우주항공산업의 심장부인 사천에서 지역 발전의 청사진을 제시했다.

박완수 도지사는 22일 사천 장애인국민체육센터에서 ‘도민 상생토크’를 열고 시민 300여 명과 현안을 논의했다. 이 자리에는 박동식 사천시장, 김규헌 사천시의회 의장, 김현철·임철규 경남도의원 등이 참석해 사천 발전 방안을 함께 모색했다.

박 지사는 “사천은 통합 30주년과 우주항공청 개청이 맞물려 도시 위상이 도약하는 전환점을 맞았다”며 “원전·방산·조선 등 경남 전략 산업의 성장세가 사천의 실질적인 발전으로 이어지도록 도정 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

이날 논의의 중심은 우주항공 인프라 확충에 쏠렸다. 박 지사는 ‘우주항공복합도시 건설 특별법’과 관련해 “국가산단 지역까지 적용 범위를 넓혀 공감대를 형성하고 있다”며 “조속한 법안 통과를 위해 국회와 긴밀히 협의하겠다”고 밝혔다.

사천공항의 국제공항 승격 요구에는 정면 돌파 의지를 보였다. 박 지사는 “우주항공 산업과 남해안 관광을 뒷받침할 핵심 기반 시설”이라며 “시설 개선안을 국토교통부에 제출했으며, 제7차 공항개발 종합계획 반영을 목표로 협의를 지속하고 있다”고 설명했다.

현장에서는 ▷우주항공청 신청사 건립 ▷과학영재학교 설립 ▷항공 MRO 경쟁력 강화 ▷KF-21 비행 소음 대책 등 구체적인 제안이 쏟아졌다. 박 지사는 사안별로 도의 입장과 향후 추진 계획을 상세히 답변했다.

상생토크에 앞서 박 지사는 우주항공 복합재 전문기업인 ‘송월테크놀로지’를 방문했다. 지난 10월 350억원 규모의 사천공장 증설 투자협약을 체결한 곳이다. 생산 라인을 점검한 박 지사는 “지역 항공산업의 힘은 현장의 기술력에서 나온다”며 “기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하도록 밀착 지원하겠다”고 말했다.