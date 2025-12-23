쏟아지는 질문에 국민은 ‘사이다’ 공무원들 ‘진땀’ “모르면 모른다고 하라”·“뒤에서 딴 얘기” 화제 부산 이전 앞둔 ‘해수부’까지 12일간 대장정 끝

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 23일 해양수산부와 그 산하기관을 끝으로 역대 최초 생중계 각 부처 업무보고를 마무리한다. 이 대통령은 지난 11일부터 이날까지 약 12일 동안 30시간 가까이 생중계 업무보고를 진행했다.

이 대통령 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된 업무보고는 총 14건으로, 건별 평균 2시간 5분 수준이다. 총 1757분, 29시간 17분으로 이날 진행되는 해양수산부 업무보고까지 합하면 총 31시간에 달하는 셈이다.

이 대통령은 국민에게 정책 진행 상황을 투명하게 공개한다는 취지에서 생중계 업무보고를 결정했다. 19부, 5처, 18청, 7위원회를 포함한 228개 공공기관이 이재명 정부 출범 후 추진해 온 정책 성과와 내년도 업무 추진 목표를 설명했고, 이 대통령은 즉석에서 질문을 던지거나 그동안 문제가 됐던 부분을 지적했다.

반응은 뜨거웠다. 갑작스러운 질문에도 답변을 잘하는 공직자의 경우 단박에 화제가 됐고, 제대로 답변하지 못하거나 당황한 기색이 역력한 이들의 모습이 그대로 카메라에 담겼다. 이 대통령 공식 유튜브 채널에 게재된 생중계 업무보고 영상들은 기본 조회수 10만회를 훌쩍 넘겼고, 국민적 관심도가 높은 국방부와 보훈부, 산업통상부와 중소벤처기업부 업무보고 생중계 영상은 최대 24만회를 기록했다.

생중계 업무보고 과정에선 이 대통령 특유의 추진력 있고 실용적인 면모가 드러났다. 이 대통령은 특히 공직자들에게 “제발 모르면 모른다고 하라”고 여러 차례 강조하기도 했다. 이 대통령은 지난 16일 보건복지부 업무보고에서 “모르면 모른다고 하라. 제가 그냥 궁금해서 물어보는 거니까 모르면 모른다고 하라”며 “모르는 거 아는 척하지 마라. 모르는 걸 아는 척하게 되면 판단이 왜곡된다. 그것이 더 나쁜 것”이라고 짚었다. 그러면서 이 대통령은 “우리가 충성해야 될 대상은 상사가 아니라 국민”이라며 “국민이 저한테 물어보라고 요구하는 게 많다. 관심이 많이 높아졌다. 국민이 국정에 대해 관심이 많아진 건 좋은 현상”이라고 했다.

여론의 관심이 높은 사안의 경우 직접 정책을 제안하기도 했다. 이 대통령은 같은 날 보건복지부에 탈모 문제와 관련해 “예전에는 미용이라고 봤는데, 요샌 생존의 문제로 받아들이는 것 같다”면서 탈모 치료제 건강보험 지원 방안을 언급했다. 19일 외교부·통일부 업무보고에서는 국민이 북한 사이트를 열람할 수 있어야 한다고 말했고, 북한과 대화를 두고 “통일부의 역할이 매우 중요하다”면서 힘을 싣기도 했다.

기재부·금융위 등 업무보고에선 기업에 대한 형사 처벌 실효성 문제를 꼬집으며 경제 제재 강화 방안을 지시했고, 공정위원회에 징벌적 수준의 과징금 상향을 지시했다. 또한 금융지주 등 금융권 인사 문제와 관련해 “이너 서클이 있는 것 같다”며 질타하기도 했다. 배당소득세와 관련해선 “세제 개편 논의가 필요하다”면서 분리 과세를 통한 투자 촉진 방안 검토를 주문했고, 코스닥 시장을 두고 “불신이 많다”며 부실기업의 상장 폐지 추진을 재차 강조했다.

부처 내부 문제도 짚었다. 이 대통령은 “공정위가 힘센 사람 편을 들었다는 소리가 많다”면서 내부 유착 가능성을 의심하며 긴장도를 높였다.

다만 이같은 이 대통령의 즉흥적인 질의응답은 정치적인 공세로 비치며 논란을 낳기도 했다.

이 대통령은 지난 12일 이학재 인천국제공항공사 사장을 향해 외화 밀반출 문제를 물었는데, 이 사장의 답변이 정확하지 않자 “써준 것만 읽는다”고 공개 질책했다. 이 사장은 야당인 국민의힘 의원 출신이다. 이 대통령이 “임기가 언제까지냐”라면서 이 사장을 거세게 몰아붙이자, 야권은 ‘망신주기’라며 반발했다.

이에 이 사장이 SNS 글을 통해 반박을 내놓고 기자회견을 하면서 논란이 더욱 커지기도 했다. 그러자 이 대통령은 17일 업무보고에서 “정치에 너무 물이 많이 들었는지, 1분 전 얘기와 1분 뒤 얘기가 달라지거나 업무보고 자리에서 발언하고는 뒤에 가서 딴 얘기하는 사람들이 있다”고 재차 지적했다.

정치 공세라는 비판에는 “제가 정치적 색깔로 누구를 비난하거나 불이익을 준 적이 있나. 유능하면 어느 쪽에서 왔든 상관없이 쓰지 않나”라고 반박했다.

한편 이날 이 대통령은 해수부 업무보고를 끝으로 12일간의 생중계 업무보고 대장정을 마무리한다. 해수부는 이 대통령 공약 사항인 연내 부산 이전을 앞둔 곳으로, 북극항로 개척과 해양 수도 발전 등 관련 내용이 담길 것으로 예상된다.