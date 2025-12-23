3개 ‘라이프스타일 존’ 연령별 헬스케어 “집 전체가 ‘건강관리 플랫폼’처럼 작동”

[헤럴드경제=강문규 기자] 세라젬이 다음달 6~9일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 ‘AI 웰니스 홈’을 선보인다고 23일 밝혔다.

세라젬은 첫 CES 참가 이후 3년 동안 CES 혁신상 수상 규모를 4배로 확대했다. 올해 헬스케어 업계 최다인 12개의 CES 혁신상을 수상했다. 이는 단일 기기 중심의 헬스케어를 넘어 집 전체가 건강 관리 시스템으로 진화하고 있음을 보여주는 성과라는 게 세라젬의 설명이다. ▷마스터 AI 멀티 테라피 팟 ▷홈 테라피 부스 2.0 AI ▷메디스파 프로 AI ▷밸런스 메디워터 AI 등은 집이 단순히 머무는 공간을 넘어 사용자의 상태를 이해하고 반응하는 살아있는 웰니스 공간으로 기능한다.

세라젬은 CES 2026에서 집 안 곳곳의 스마트 헬스케어 제품들이 유기적으로 연결돼 집 전체가 하나의 건강 관리 플랫폼처럼 작동하는 개념을 선보인다. 3개의 ‘라이프스타일 존’을 통해 각 연령별 헬스케어 경험을 제시한다. 어린이와 자녀를 위한 공간에서는 성장기 신체 리듬과 생활 패턴을 고려한 환경을, 청·장년층을 위한 공간에서는 일상 속 건강 관리와 회복을 자연스럽게 연결한 웰니스 솔루션을 선보인다. 또한 실버 세대를 위한 공간에서는 중장년 이후의 건강 관리와 마음 돌봄을 아우르며, 일상에 안정과 평온을 더하는 홈 헬스케어 경험을 구현한다. 이를 통해 집안 곳곳에서 가족 구성원들의 하루를 읽고 최적화된 솔루션을 제안하는 미래형 주거 환경을 제시하고 있다.

세라젬의 맞춤형 헬스케어 플랫폼 ‘세라체크’를 만나볼 수 있는 ‘세라체크 존’도 마련했다. 세라체크 존에서는 측정부터 분석, 맞춤형 케어까지 고객의 건강 관리 전 과정을 하나로 연결하는 세라젬 헬스케어 플랫폼의 비전을 안내한다.

세라젬 관계자는 “CES 2026에서 세라젬은 하루의 피로를 풀고 내일을 준비하는 공간으로서 집이 머무는 곳을 넘어 살아 숨 쉬는 웰니스 공간으로 진화하는 모습을 가장 먼저 체험할 수 있는 기회가 될 것”이라며 “헬스케어가 개별 제품을 넘어 공간과 일상 중심으로 확장되는 흐름 속에서 세라젬이 제시하는 주거형 헬스케어의 가능성을 선보이겠다”고 말했다.

한편, 세라젬 CES 전시관은 라스베이거스 베네시안 엑스포홀 2층 A-D관에서 운영되며, 바이어 및 투자사를 위한 상담 공간과 전용 체험존이 마련된다.