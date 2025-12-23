[헤럴드경제=정호원 기자] BC카드가 외국인이 보유한 스테이블코인을 국내 가맹점에서 결제 수단으로 활용하는 실증사업을 완료했다고 23일 밝혔다.

지난 10월부터 약 2개월간 진행된 실증사업은 블록체인 금융 기업 ‘웨이브릿지’, 해외 디지털 월렛사 ‘아론그룹’, 해외송금 전문 핀테크 기업 ‘글로벌머니익스프레스’와 함께 공동으로 진행됐다. 외국인이 보유 중인 외화 기반 스테이블코인을 국내 결제 환경에서 실제로 활용할 수 있는지를 검증하고 결제 편의성과 안정성을 검증하는 데 초점을 맞췄다.

예를 들어, 해외 가상자산 월렛에 스테이블코인을 가진 외국인 이용자는 환전이나 실물 카드없이 QR만으로도 국내에서 결제할 수 있도록 하는 것이다. 이는 실증 단계로, 아직 구현된 것은 아니다.

이번 실증으로 스테이블코인의 국경 간 이동성과 카드 결제 인프라의 안정성 결합이 인증됐다. 그간 스테이블코인은 해외 결제 및 송금 측면에서 효율성은 높지만 결제 취소나 정정 등 실시간 처리가 필요한 국내 카드 결제 환경에서는 한계가 있다는 지적이 제기됐다. 이번 실증으로 기존 카드 결제와 동일한 방식으로 거래할 수 있다는 점이 기술적으로 입증됐다.

BC카드는 향후 국내 법·제도 변화에 대응하기 위한 스테이블코인 결제 구조도 준비하고 있다. 가상자산 관련 법제화 흐름을 고려해 유관 기관과의 협력을 강화하고 국내 제도에 부합하는 결제 모델을 단계적으로 고도화를 통해 ‘한국형 스테이블코인 결제 인프라’ 구축을 주도해 나간다는 계획이다.

최원석 BC카드 사장은 “스테이블코인은 기술적 특성상 국경 간 결제 측면에서 특히 효용성이 있어 외국인 소비자의 국내 결제 경험을 개선할 수 있는 가능성이 크다”며 “BC카드는 카드 결제 인프라를 기반으로 국내 법·제도 환경에 부합하는 안정적인 스테이블코인 결제 모델을 단계적으로 준비해 나갈 것”이라고 말했다.