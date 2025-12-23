특별 세무조사로 한미 본사 정조준 연석청문회 김범석 출석 요구 추진 국정조사·영업정지 등 카드도 거론

[헤럴드경제=강승연 기자] 정부와 정치권이 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 대해 전방위 압박을 가하고 있다. 세무조사와 연석 청문회를 진행하는 한편, 영업정지 카드까지 검토하며 김범석 쿠팡Inc 의장을 정조준하고 있다.

23일 업계에 따르면 국세청은 전날 서울 송파구 쿠팡 한국 본사와 100% 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 본사에 조사요원들을 투입해 회계자료 등을 확보했다. 국세청은 쿠팡에 대한 특별 세무조사를 통해 법인세 탈루 정황과 관련한 사실관계를 확인할 계획이다.

특히 이번 조사에는 ‘기업의 저승사자’로 불리는 조사4국뿐 아니라 국제거래조사국까지 동원하며 미국에 있는 쿠팡 모회사(쿠팡Inc)와의 거래 구조를 들여다볼 것으로 전해졌다. 전례를 찾아보기 힘든 대대적 조사에 사실상 쿠팡 그룹 전체를 겨냥했다는 분석이 나온다.

정치권에서는 더불어민주당이 오는 30~31일 쿠팡에 대한 연석 청문회를 열겠다고 나섰다. 과학기술정보방송통신위원회, 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회 등 5개 국회 상임위원회가 참여한다. 김범석 의장에 대한 출석 요구도 추진한다.

앞서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 지난 17일 국회 과방위가 개최한 청문회에 참석했지만, 원론적 답변만 반복해 의원들의 비판을 받았다. 과방위는 청문회에 나오지 않은 김 의장을 고발했고, 민주당은 국회 증인 출석을 요구받은 외국인이 정당한 이유 없이 불출석할 경우 국내 입국 자체를 금지하는 ‘김범석 입국 금지법’을 발의하기도 했다.

이에 정치권은 이번에도 김 의장이 청문회에 불출석하면 추가 고발이나 동행명령장 발부 등 모든 수단을 동원하겠다는 방침이다. 국민의힘에서는 청문회보다 국정조사가 낫다며 국정조사를 거론하고 있다.

쿠팡의 사태 대응에 따라 영업정지 카드가 현실화될 가능성도 제기된다. 주병기 공정거래위원장은 지난 19일 한 방송에서 쿠팡이 피해 회복 조치를 적절히 시행하지 않으면 영업정지 처분을 할 가능성도 열어놓고 있다고 경고했다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관도 17일 청문회에서 영업정지를 공정위와 논의하겠다고 밝혔다.

개인정보 유출 사건을 계기로 과로사 의혹 등이 다시 조명을 받으면서 시민·노동단체에서도 김 의장을 압박하고 있다. 택배노동자과로사대책위원회는 이날(23일) 경찰에 김 의장을 2020년 10월 발생한 물류센터 근무자 과로사 의혹 축소·은폐 의혹과 관련해 증거인멸교사 등 혐의로 고발했다.

미국에서는 쿠팡Inc 주주가 쿠팡 법인과 김 의장, 거랍 아난드 CFO(최고재무책임자)를 상대로 집단소송을 제기했다. 개인정보 유출 사고에 대해 제대로 공시를 하지 않아 투자자들이 손해를 입었다고 주장하고 있다.

업계 관계자는 “김 의장이 글로벌 비즈니스를 사유로 청문회에 나오지 않고 있고 로저스 임시 대표가 무성의한 답변으로 기름을 부으면서 ‘괘씸죄’가 커졌다”며 “이번 연석 청문회에도 빠지면 압박 수위는 더 세질 것”이라고 봤다.