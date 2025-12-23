- 도내 2개 시군 행안부 장관상…논산·홍성 특교세 각 4000만원 확보

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 최근 행정안전부 주관으로 열린 ‘2025년 주소정책 성과 공유 워크숍’에서 도내 2개 시군이 주소정책 업무 유공 우수기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

선정된 논산시와 홍성군은 행안부 장관상 기관 표창을 받았으며, 특별교부세도 각각 4000만 원을 확보했다.

두 시군은 도로명주소를 중심으로 한 주소정책을 꾸준히 추진해 주민 생활 편의와 안전을 높이는 데 실질적인 성과를 거둬 높은 평가를 받았다.

논산시는 시민이 일상에서 도로명주소를 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 주소 기반을 체계적으로 구축하고 초·중학생 대상 맞춤형 교육과 지역 축제·공공장소를 활용한 현장 홍보를 지속해 주소정책에 대한 시민 이해도를 크게 높였다.

또 노후되거나 훼손된 주소정보시설을 적기에 정비하고 신규 시설을 확충하는 등 철저한 유지 관리를 통해 이용 불편을 최소화했다.

특히 논산경찰서와 협업해 안심귀갓길 조성 사업과 연계한 태양광 주소정보시설을 설치함으로써 주소정책을 시민 안전 분야로 확장한 점이 우수사례로 평가됐다.

홍성군은 10년 이상 노후화된 건물번호판 무상 교체, 용봉산 내포사색길 숲길 산책로 도로명 부여, 홍성군 유일의 섬인 죽도 트레킹 코스 국가지점번호판 설치 등 지역 특성을 반영한 정책을 추진해 접근성과 안전성을 동시에 높였다.

아울러 초등학생을 대상으로 메타버스 플랫폼을 활용한 도로명주소 교육을 운영해 미래 세대의 주소 인식 제고와 정책 확산 측면에서도 긍정적인 평가를 받았다.

임택빈 도 토지관리과장은 “이번 수상은 주소정책을 단순 행정 정보 제공에 그치지 않고 주민 안전과 생활 편의를 아우르는 생활밀착형 정책으로 추진해 얻은 성과”라며 “앞으로도 시군과 긴밀히 협력해 도로명주소 정책을 지속적으로 고도화하고 주민이 체감할 수 있는 주소 기반 행정 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.