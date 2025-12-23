30개사 참석해 미래 동반성장 방향 공유 수상 기업에 복리후생 등 혜택 지원

[헤럴드경제=김광우 기자] SK텔레콤은 지난 22일 ‘2025 최우수 협력사 시상식’을 열고, 총 30개사를 대상으로 노고에 대한 감사의 뜻을 전달했다고 23일 밝혔다.

시상식에는 정재헌 SKT CEO도 참석해 협력사와 미래 동반성장 방향을 공유했다. 정 CEO는 “이 자리에 계신 분들을, 저희와 나란히 뛰는 ‘드림팀’이라고 부르고 싶다”고 소감을 전했다.

올해 20회를 맞은 행사에서는 ‘시너지’와 ‘파트너십’ 두 부문에서 총 30개사가 수상했다.

시너지 부문에는 통신 서비스와 네트워크·AI 등 SKT의 주요 서비스 고도화에 기여하고, B2B(엔터프라이즈) 프로젝트를 성공적으로 수행한 23개사가 선정됐다. 파트너십 부문에서는 동반성장 활동에 적극 참여하고, ESG 경영 체계 구축에 앞장선 7개사가 수상했다.

수상 기업에는 무이자대출프로그램, 임직원 복리후생 지원금 등 다양한 혜택이 제공된다. 이외 협력사에도 ▷동반성장펀드(대출이자 지원) ▷채용 및 교육 지원 ▷ESG 경영 체계 구축 지원 등 실질적인 동반 성장 프로그램을 운영해 파트너사의 경영 부담을 완화하고 있다.

이번 시너지 부문 수상으로 6년 연속 최우수 협력사에 선정된 ㈜소프트웍스의 구본철 대표이사는 “SKT와 함께 고객을 위한 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 성과를 냈다는 점에서 자부심을 느낀다”며 “앞으로도 SKT의 본원적 경쟁력을 혁신하는 데 힘을 보태겠다”고 소감을 밝혔다.

정 CEO는 “SKT의 든든한 버팀목이자 소중한 동반자가 되어준 파트너사 여러분에 감사드린다”며 “지난 20년간 써 내려온 역사를 앞으로도 더 멀리, 그리고 다같이 이어 가기를 기대한다”고 말했다.