3D 필름·앱으로 일상 2D 영상을 3D로 변환 칼리버스 제작 프리미엄 3D 케이팝 영상 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] 롯데이노베이트의 자회사 칼리버스는 2D를 3D로 즐기는 신개념 모바일 서비스를 출시했다고 23일 밝혔다. 기존 2D 영상을 3D로 변환하는 칼리버스(CALIVERSE) 3D 앱과 3D 필름 ‘쓰리디즘 글라스(3Dism GLASS)’를 공개했다.

롯데이노베이트는 칼리버스의 3D 필름으로 칼리버스 3D 앱을 통해 3D 시각 효과를 구현했다고 설명했다. 칼리버스는 3D 필름에 무안경 방식의 광학 프리즘 기술로 제작된 특수 필름을 적용했다. 3D 영상을 시청하지 않을 때도 선명한 2D 화면을 보여주고, 9H 경도의 강화 유리를 통해 스마트폰의 액정을 보호한다.

이로써 사용자는 칼리버스 3D 앱을 통해 MBC ‘쇼! 음악중심’ 현장에서 촬영한 인기 아이돌 그룹의 무대를 3D 전용 프리미엄 영상으로 즐길 수 있다. 더불어 사용자의 스마트폰 앨범과 연동, 복잡한 설정 없이도 인공지능(AI)을 통해 모든 영상을 즉시 3D로 변환할 수 있다. 향후 웹 브라우저를 통한 파트너사 콘텐츠의 3D 감상 기능도 추가될 예정이다.

칼리버스의 3D 앱과 필름은 현재 아이폰 16시리즈에 한정해 출시됐다. 내년 1월에 아이폰 15·17시리즈도 출시할 예정이라고 롯데이노베이트는 설명했다. 이어서 내년 상반기까지 안드로이드·태블릿 PC까지 적용 기기를 지속해서 확대해, 3D 모바일 서비스를 확산하겠단 방침이다.

칼리버스 3D 앱은 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다. 쓰리디즘 글라스는 롯데온, 네이버 스마트스토어 등에서 구매 가능하다.

김동규 칼리버스 대표는 “이번 칼리버스 3D 앱과 필름 출시를 통해 고가의 확장현실(XR) 장비가 없이도, 누구나 일상에서 고품질 3D 미디어를 경험할 수 있는 새로운 시장을 개척해 나가겠다”라고 했다.