쇼핑·교통 등 관광 여정 필요한 맞춤 혜택 한국적인 카드 디자인 채택, 소장가치 높여

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데멤버스는 ‘롯데 투어리스트 멤버십’을 출시하고, 외국인 회원 확대에 나선다고 23일 밝혔다.

멤버십은 롯데멤버스와 롯데백화점이 외국인 관광객의 소비 데이터 분석을 토대로 공동 기획했다. 엘포인트 혜택을 외국인 관광객까지 확대해 차별화된 쇼핑 경험을 선사하고, 글로벌 고객 데이터를 확보한다는 방침이다.

멤버십 카드는 롯데백화점 본점에서 여권 정보 및 이메일 인증을 통해 간편하게 발급할 수 있다. 쇼핑·교통 등 관광 여정에 필요한 맞춤 혜택을 통합했다. 전국 15만개 엘포인트 가맹점에서 포인트를 적립하고 사용할 수 있다. 교통카드 기능도 탑재했다.

특히 멤버십 카드는 관광 굿즈로 디자인해 소장 가치를 높였다. 한국 전통 자개 문양의 빛감을 현대적인 홀로그램 소재로 재해석했다. 한국을 상징하는 경복궁, 롯데월드타워, 십장생 등을 형상화했다.

유두호롯데멤버스 통합마케팅부문장은 “국내를 넘어 해외 고객에게 롯데의 가치를 전달하고, 충성고객을 확보하는데 기여할 것”이라고 전했다.