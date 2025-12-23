[헤럴드경제=고승희 기자] ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST의 차트 돌풍과 ‘방탄소년단의 재회’가 미국 빌보드가 선정한 올해의 상징적 순간에 이름을 올렸다.

빌보드는 지난 19일(현지시간) 공식 홈페이지에 공개한 ‘2025년 대중문화를 정의한 강렬한 음악적 순간 10선’이라는 제목의 글에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST의 광풍을 언급했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 ‘골든’(Golden)이 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 1위를 기록하고 OST 앨범이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 정상에 오르는 등 차트에서 강세를 이어가고 있다.

내년 열리는 미국 최대 대중음악 시상식 그래미 어워즈에선 본상 ‘송 오브 더 이어’를 포함해 총 5개 부문 후보로도 이름을 올렸다.

빌보드는 “빌보드 차트를 포함한 누구도 넷플릭스의 어린이용 애니메이션 영화가 음악으로 모든 것을 평정하리라고 예상할 수는 없었다”며 “‘케이팝 데몬 헌터스’는 영화 OST 4곡이 싱글차트 ‘톱 10’에 드는 최초의 사례를 남겼다”고 밝혔다.

빌보드는 더불어 케이티 페리의 우주 비행 도전, 팝스타 테일러 스위프트의 결혼, 래퍼 켄드릭 라마의 슈퍼볼 하프타임쇼, 콜드플레이 콘서트 ‘불륜 생중계’ 사건 등을 10대 이슈로 꼽았다.

군 복무를 마친 방탄소년단(BTS) 멤버들이 한자리에 모인 것은 ‘언급할 만한 후보’(honorable mentions)에 들었다. 방탄소년단은 내년 봄 신보 발매와 함께 대규모 월드투어를 예정하고 있다.

멤버들은 지난 21일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 진행한 완전체 라이브 방송에서 “2026년은 방탄소년단의 해로 가자. 진짜 큰 게 온다. 중요한 해가 될 것”이라고 말하기도 했다.