[헤럴드경제=홍석희 기자] 비상교육이 AI 기반 에듀테크 기업들과의 전략적 협력을 확대하며 플랫폼 중심의 교육 생태계 조성에 본격적으로 나선다.

비상교육은 23일 에듀테크 콘텐츠 기업 크리에이티브옐로우(Creative Yellow)와 업무협약(MOU)을 체결하고, 자사의 AI 기반 에듀테크 플랫폼 ‘올비아 CL(AllviA Connect Learning)’을 중심으로 콘텐츠·AI 솔루션·서비스 파트너가 유기적으로 연결되는 개방형 플랫폼 생태계 구축 전략을 강화한다고 밝혔다.

이번 협약은 단순한 콘텐츠 제휴를 넘어, AI 기반 에듀테크 기업들이 올비아 CL 플랫폼 위에서 다양한 교육 서비스와 솔루션을 확장할 수 있도록 하는 생태계형 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다.

양사는 크리에이티브옐로우의 생성 AI 기반 영어 아티클 학습 플랫폼 ‘아티클러(ARTICLER)’를 올비아 CL에 모듈 형태로 연동하고, 점차 서비스 협력 범위를 확대할 계획이다.

올비아 CL은 비상교육이 구축한 AI 기반 SaaS형 교육 플랫폼으로, AI 대화 학습 솔루션 ‘AI Speak 2.0’, 개인 맞춤형 학습을 지원하는 ‘AI 조교 에이전트’ 등 핵심 AI 기술을 중심으로 외부 에듀테크 기업들의 콘텐츠와 솔루션을 유연하게 결합할 수 있는 플랫폼 허브 역할을 수행하고 있다.

비상교육은 최근 다양한 AI·콘텐츠·교육 솔루션 기업들과 협력을 통해 서비스 영역을 확장하고 있으며, 플랫폼에 참여하는 기업들이 함께 성장하는 교육 생태계 조성을 중장기 전략으로 추진하고 있다.

노중일 비상교육 글로벌컴퍼니 대표는 “이번 협약은 올비아 CL이 다양한 에듀테크 기업들이 참여해 함께 가치를 창출하는 개방형 플랫폼으로 진화하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 AI·콘텐츠·플랫폼 역량을 연결하는 파트너십을 지속 확대해 국내외 교육 시장을 선도하는 에듀테크 생태계를 만들어가겠다”고 덧붙였다.