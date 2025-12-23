행사 시작 시점 앞당기고 실속형 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트와 롯데마트 등 대형마트가 오는 26일부터 내년 설 선물세트 사전예약 행사에 돌입한다. 고물가로 행사 시점이 앞당겨지고, 10만원 미만 실속형 선물세트가 늘어난 것이 특징이다.

23일 이마트에 따르면 오는 26일부터 내년 2월 6일까지 43일간 설 선물 사전예약 프로모션을 통해 상품별로 최대 50% 할인, 구매 금액대에 따라 최대 750만원의 신세계 상품권 증정 혜택을 제공한다.

최근 명절 선물은 일찍 구매해야 혜택이 크다는 인식이 확대되면서 2022년 44.8%였던 설 선물 사전예약 비중은 올해는 53.7%로 늘어 처음으로 과반이 됐다. 올 추석에는 사전 예약 비중이 72.6%까지 치솟았다.

이에 따라 이마트는 설 선물 사전예약 기간을 지난해 대비 9일 늘리고 상품권 증정 혜택도 최대 120만원에서 최대 750만원으로 대폭 강화했다.

행사카드 결제 또는 신세계포인트 적립 시 선물세트별 최대 50% 할인하고, 무이자할부 및 무료 배송 서비스를 제공한다. 100만원 이상 대량배송 고객에게는 약속한 배송일에 상품이 도착하지 않을 경우 최대 100만원의 이마티콘을 지급하는 ‘선물세트 배송안심 보상제도’도 운영한다.

지난 설 큰 호응을 얻은 ‘직경매 암소 한우 세트’를 작년 대비 2배 이상 확보했고 신규 육류 세트를 출시했다.

이외에도 10만원 미만 실속형 수산 선물세트를 선보이고 수요가 높은 만감류 세트도 강화했다. 와인·양주세트는 고물가에도 가격을 인하했다.

트레이더스 홀세일 클럽, 이마트 에브리데이, SSG닷컴도 설 선물세트 사전예약을 진행한다.

롯데마트·슈퍼도 같은 기간 설 선물세트를 사전예약 받는다.

시작 시점이 올해 설보다 약 5일 빨라졌다. 구매 금액에 따른 상품권 증정은 최대 150만원으로, 25%가량 확대했으며 롯데 상품권 지급 또는 상품권 금액 상당 즉시 할인 방식 중 선택할 수 있다.

사전예약은 빨리 구매할수록 혜택이 큰 구조로, 가장 혜택이 큰 1차 사전예약 기간은 이달 26일부터 1월 23일까지다.

사전예약 대상은 800여종의 선물세트이며 과일세트는 5만원 이하 가성비 세트 물량을 전년 대비 20% 확대하고, 축산세트는 구이용 상품 중심으로 구성한 것이 특징이다.

고환율 부담을 낮추기 위해 미국산 대비 가격 경쟁력이 있는 호주산 소고기 세트 물량도 늘렸다.

주류세트는 신년 테마에 맞춘 ‘말띠 에디션’을 선보인다.

롯데마트 온라인 그로서리 플랫폼 ‘롯데마트 제타’도 처음으로 설 선물세트 사전예약을 1월 6일부터 23일까지 운영한다.