인공지능(AI)이 교통약자 감지해 보행신호 최대 6초까지 자동 연장 어르신과 초등학생 통행량 많은 삼일대로 453 및 인사동길 6에 우선 설치

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 어린이와 어르신 등 교통약자를 위해 지역 내 최초로 신호등에 ‘보행시간 자동연장 시스템’을 구축하고 2개소에 우선 설치했다.

이 시스템은 교차로 횡단보도를 건너는 교통약자를 인공지능(AI) 기술로 감지하고 보행신호를 최대 6초까지 자동 연장해 안전사고를 예방한다.

대상지는 서울노인복지센터, 교동초등학교, 운현초등학교 주변의 ‘삼일대로 453’과 탑골공원 및 락희거리 인근의 ‘인사동길 6’이다.

2025년 주민복지욕구조사에 따르면, 종로구의 총인구 13만8000여 명 중 65세 이상 주민은 약 3만 명으로 전체의 21.4%를 차지한다.

이처럼 고령 인구 비율이 높은 지역 특성을 반영해 구는 서울시·서울경찰청과 협력해 시스템을 개발하고 노인 및 어린이 보호구역과 인접한 2개소에 도입했다. 걸음 속도가 느린 교통약자의 안전사고를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

정문헌 구청장은 “디지털 기술을 활용해 고령화 사회에 대응하고자 하는 종로구 교통안전 정책의 중요한 첫걸음”이라며 “운영 결과를 분석해 약자 보호를 위한 스마트 교통시설을 확충해 나갈 것”이라고 밝혔다.