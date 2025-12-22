서울청, ‘재계 저승사자’ 조사4국 투입 국제거래국까지 150명 동원

[헤럴드경제=김광우 기자] 국세청이 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 ‘재계 저승사자’로 불리는 조사4국을 포함한 대규모 인력을 투입해, 전방위 특별 세무조사를 시작했다.

22일 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국과 국제거래조사국은 이날 오전 서울 송파구 쿠팡 한국 본사와 쿠팡풀필먼트서비스에 조사요원 150여명을 보내 세무조사에 필요한 회계 자료 등을 확보했다.

조사4국은 정기 조사 외에 기업의 비자금 조성과 탈세 의혹 등 비정기(특별) 세무조사를 담당하는 조직이다. 재계에서는 ‘저승사자’라고 불리기도 한다. 국제거래조사국은 해외 거래를 담당한다.

이번 조사 대상은 표면적으로는 쿠팡의 물류 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스지만, 사실상 쿠팡의 거래 전반을 들여다보는 것으로 알려졌다.

그러면서 한국 법인의 지분 100%를 소유한 쿠팡 미국 델라웨어 본사를 비롯한 쿠팡 그룹 차원의 이익 이전 구조를 정밀히 조사하는 것으로 전해졌다.

이번 세무조사는 두개 국이 투입된 점이나 조사요원 규모 등에서 이례적이라는 것이 업계의 시각이다.

통상 100명 정도 투입되면 대대적인 조사로 본다는 점을 고려하면 국세청이 그만큼 이번 사안을 무겁게 보고 있다는 뜻으로 해석되고 있다.

국세청 측은 “개별 납세자에 대한 세무조사 등 정보는 확인할 수 없다”고 말했다. 쿠팡 측도 이번 조사와 관련해 “확인이 어렵다”고 밝혔다.