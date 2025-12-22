‘징역 3년→2년’ 2심서 1년 감형 한국앤컴퍼니그룹 ‘의사결정권자 부재’ 지속

[헤럴드경제=정경수 기자] 횡령·배임 및 계열사 부당 지원 혐의로 재판을 받아온 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 항소심에서 1년 감형된 징역 2년을 선고받은 가운데 한국앤컴퍼니그룹은 “후속 대응 방안을 신중하게 협의 중”이라는 입장을 밝혔다.

22일 서울고법 형사13부(백강진 부장판사)는 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 혐의로 기소된 조 회장에 대해 1심 징역 3년을 파기하고 징역 2년을 선고했다. 이에 따라 조 회장은 1심 대비 형량이 1년 줄었지만, 실형은 유지됐다.

한국앤컴퍼니그룹 측은 항소심 판결과 관련해 “후속 대응 방안을 신중하게 협의 중”고 밝혔다. 다만 추가적인 입장이나 구체적인 경영 대응 방향에 대해서는 말을 아끼며 신중한 반응을 보였다. 업계에서는 조 회장 측이 상고심을 통해 추가 판단을 받아볼 것이란 전망에 무게가 실린다.

조 회장의 실형이 유지되면서 한온시스템 경영정상화 플랜 등 한국앤컴퍼니그룹의 굵직한 현안 처리에 난항이 예상된다.

조 회장은 앞서 지난 3월 ‘경영 전략 회의’를 주재한 데 이어 같은 달 람보르기니 신차 ‘데메라리오’ 출시 행사 참석을 위해 방한한 윙켈만 람보르기니 회장과 만나 신차용 타이어(OE) 공급과 교체용 타이어 판매, 모터스포츠 후원 강화, 공동 마케팅 확대 등 다양한 협력 방안에 관해 논의하는 등 신성장 동력 발굴을 위해 일선에서 활발한 행보를 보여 왔다.

특히, 당시 윙켈만 회장이 “올해 7월에 두 번째 회동을 갖겠다”고 밝히며 협력 의지를 내비치면서 업계 안팎에서는 양사 간 유의미한 협업 기대감이 높아졌지만, 한국앤컴퍼니그룹의 리더십 공백이 현실화하면서 두 번째 회동은 성사되지 않았다.

한편, 조 회장은 한국타이어가 2014년 2월∼2017년 12월 계열사 한국프리시전웍스(MKT)로부터 약 875억원 규모의 타이어 몰드를 사들이면서 다른 제조사보다 비싼 가격을 지급하는 방식으로 부당 지원한 혐의로 2023년 3월 재판에 넘겨졌다. 아울러 2017∼2022년 회삿돈 75억5000여 만원을 횡령·배임한 혐의도 받았다.

조 회장은 1심에서 실형이 선고된 이후 보석을 청구하지 않고, 1년 4개월가량 수감 생활을 이어왔으며, 항소심 최후진술에서도 반성과 책임을 강조한 바 있다.