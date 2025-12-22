22일 하반기 목표달성 장려금 공지 메모리 100%·시스템반도체 25%

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문이 올해 하반기 기본급의 최대 100% 성과급을 받는다. 디바이스경험(DX)부문에서는 스마트폰을 담당하는 MX사업부 등이 기본급의 75%의 성과급을 받게 됐다.

삼성전자는 22일 오후 사내망을 통해 올해 하반기 ‘목표달성 장려금’(TAI·Target Achievement Incentive) 지급률을 공지했다. 지급일은 오는 24일이다. TAI는 삼성전자의 성과급 제도 중 하나로, 매년 상·하반기 한 차례씩 실적을 토대로 소속 사업 부문과 사업부 평가를 합쳐 최대 월 기본급의 100%까지 차등 지급한다.

메모리사업부의 경우 100%의 TAI가 책정됐다. 올해 상반기에 25%를 받았던 것과 비교하면 대폭 상승한 수치다. 하반기 들어 HBM 공급 고객사를 확대하고 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 범용 D램 가격이 상승하며 실적이 개선됐기 때문으로 풀이된다. 증권가에서는 삼성전자 메모리사업부 영업이익이 상반기 약 6조3500억원에서 하반기 23조원 이상으로 크게 늘어날 것으로 예상한다. 이에 연간으로는 30조원에 육박하는 영업이익을 기록할 전망이다.

메모리사업부 외에 DS부문 내에서는 시스템LSI 25%, 파운드리는 25%, 반도체연구소는 100%의 지급률이 책정됐다. SAIT(옛 삼성종합기술원)는 37.5%의 TAI를 받는다.

디바이스경험(DX)부문의 경우 영상디스플레이(VD)·생활가전사업부는 각각 월 기본급의 37.5%, 37.5%를 받을 것으로 공지됐다. 모바일경험(MX) 사업부는 올해 하반기에 출시한 갤럭시 Z 폴드·플립 7의 판매 호조에 힘입어 DX부문 사업부 중 가장 높은 지급률인 75%가 책정됐다. 의료기기사업부와 네트워크사업부, 하만협력팀도 75%의 TAI를 받는다.

연합인포맥스가 최근 1개월 내 보고서를 낸 증권사 11곳의 실적 컨센서스(전망치)를 집계한 결과, 삼성전자의 올해 매출과 영업이익은 각각 331조1353억원, 41조4295억원으로 예측된다. 삼성전자는 내년 초 2025년 잠정 실적을 발표할 예정이다.

이날 삼성디스플레이, 삼성SDI 등도 올해 하반기 TAI 지급률을 발표했다. 삼성디스플레이는 TV용 패널을 담당하는 대형사업부가 월 기본급의 50%, 정보기술(IT)용 패널을 맡은 중·소형사업부는 50%를 받게 됐다. 삼성SDI는 전자재료사업부만 12.5%의 TAI가 결정됐다.

삼성전기는 지난 19일 TAI 지급률을 공지했다. 반도체 기판 사업을 맡은 패키지솔루션사업부가 75%, 적층세라믹커패시터(MLCC) 사업을 담당하는 컴포넌트사업부와 광학솔루션사업부를 포함한 그 외 사업부는 모두 100%로 지급률이 책정됐다.