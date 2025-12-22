매장 운영부터 매출 분석·마케팅 제안까지 제주 대표 프랜차이즈 ‘에이바우트커피’와 첫 공급 계약 체결 원종관 대표 “판단하고 실행 돕는 외식업계 비서 될 것”

[헤럴드경제=최은지 기자] “배달 앱 광고 효율이 떨어지는데 어떻게 할까?”라고 물으면 AI가 “A 플랫폼 광고비를 줄이고 B 플랫폼 비중을 늘리세요. 예상 이익은 ○○○원입니다”라고 답한다.

식당 사장님의 고민을 해결해 주는 ‘대화형 AI’ 서비스가 등장했다.

푸드테크 스타트업 컨트롤엠은 외식 사업자 전용 AI 통합 관리 솔루션 ‘레스토지니 1.0’을 출시하고, 제주 대표 커피 프랜차이즈 ‘에이바우트커피’와 첫 공급 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

‘레스토지니 1.0’은 대형언어모델(LLM)을 기반으로 한 B2B(기업 간 거래) 솔루션이다. 기존의 푸드테크 서비스들이 매출이나 재고 현황을 보여주는 ‘관리 툴(Tool)’에 머물렀다면, 레스토지니는 데이터를 해석해 구체적인 해법을 제안하는 ‘판단하는 AI’를 지향한다.

이 솔루션은 ▷매출·손익 분석 ▷광고 관리 ▷신메뉴 개발 제안 ▷인사·노무 자동화 등 매장 운영의 전 과정을 지원한다. 특히 사장님이 채팅창에 질문하면 AI가 실시간으로 답변하는 대화형 인터페이스를 업계 최초로 도입해 편의성을 높였다.

예를 들어 “크리스마스 시즌 메뉴 추천해줘”와 같은 마케팅 질문부터 “하수구가 막혔을 때 응급조치법 알려줘” 같은 매장 운영상의 현실적인 문제까지 매뉴얼을 학습한 AI가 즉각적인 가이드를 제공한다.

실제 효과도 입증됐다. 컨트롤엠이 진행한 기술검증(PoC) 결과, AI가 제안한 대로 배달 플랫폼별 광고비를 최적화한 매장의 경우 월 이익이 수십만 원에서 많게는 200만 원까지 상승했다.

‘레스토지니’의 첫 도입처는 전국 60여개 매장을 보유한 ‘에이바우트커피’다. 점포당 매출 상위권(지난해 5위)을 기록 중인 에이바우트커피는 이번 솔루션 도입을 통해 가맹점 관리를 고도화한다. 본사는 전국 가맹점의 실시간 매출과 운영 현황을 한눈에 파악하고, 매출 부진 매장에 대해 “성공 사례인 A 마케팅을 적용해 보라”는 식의 데이터 기반 컨설팅을 제공할 수 있게 됐다.

오상철 에이바우트커피 운영사 메이크어베러 부사장은 “AI 기반의 비즈니스 모델 전환을 위한 전략적 선택”이라며 “본사와 가맹점, 소비자가 모두 만족하는 상생 구조를 만들겠다”고 말했다.

컨트롤엠은 실제 수제버거 브랜드(브루클린 푸드 트레일러, 슬램버거)를 직접 운영하며 축적한 현장 노하우를 기술에 접목해왔다. 이를 바탕으로 트랜스링크인베스트먼트 등으로부터 누적 45억 원의 투자를 유치한 바 있다.

원종관 컨트롤엠 대표는 “레스토지니는 사장님의 모든 ‘페인 포인트(Pain Point·고충)’에 응답하는 외식업계의 비서가 될 것”이라며 “현재 다양한 프랜차이즈와 도입을 협의 중이며, 내년 상반기까지 기능을 고도화한 완성형 모델을 선보이겠다”고 밝혔다.