디지털로 연결되는 전 세계 헌법 국회도서관이 제공하는 글로벌 헌법정보

[헤럴드경제=신동윤 기자] 국회도서관이 22일부터 전 세계 헌법을 포괄해 제공하는 ‘세계헌법정보’ 서비스를 세계 최초로 개시한다고 밝혔다.

이번 서비스는 각국 헌법 원문과 번역문을 비롯해 헌법 관련 자료를 통합 제공함으로써 이용자의 헌법 정보 접근성을 크게 높인 것이 특징이다.

‘세계헌법정보’는 ▷세계헌법 데이터베이스(DB) ▷‘세계의 헌법’ 제4판 ▷외부연계콘텐츠 ▷헌법자료집으로 구성됐다. 이용자는 국가별 헌법 전문을 디지털 환경에서 손쉽게 검색 및 열람할 수 있으며, 연구 및 정책 분석에 필요한 외부 전문 콘텐츠까지 함께 활용할 수 있다.

‘세계헌법정보’는 이용자 접근성 강화를 위해 단축 URL 및 QR코드를 도입해, 모바일 환경에서도 ‘세계헌법정보‘에 보다 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 했다. 또, ‘세계헌법정보‘에서는 국문 번역문과 원어문을 함께 제공함으로써 정확성과 활용도를 높였다. 서비스 대상 국가를 기존 82개국에서 115개국으로 대폭 확대해 세계 각국의 헌법 정보를 보다 폭넓게 제공한다.

국회도서관은 이번 헌법 특화 콘텐츠인 ‘세계헌법정보’ 서비스 개시를 계기로 전 세계 헌법정보의 중앙 허브 역할을 강화할 계획이다. 각국의 최신 헌법과 개정 동향 정보를 지속적으로 수집·번역해 전 세계 헌법을 포괄적으로 서비스한다는 구상이며, 이를 통해 국회 개헌논의 및 학계, 연구기관, 국제기구, 재외공관 등 다양한 기관에서 활용할 수 있는 수준 높은 데이터를 제공한다는 방침이다.

허병조 국회도서관 법률정보실장은 “이번 ‘세계헌법정보’ 서비스는 국가별 헌법을 디지털 기반으로 연결해 이용자들이 보다 쉽게 글로벌 헌법정보에 접근할 수 있도록 한 것”이라며 “국회 개헌논의 및 세계헌법의 연구, 국민의 정보 접근성 강화에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

세계헌법을 포함한 외국법률 번역문은 국회도서관 의회정보포털에서 제공하는 ‘외국법률번역DB’를 통해서도 자유롭게 이용할 수 있다. 외국법률번역DB는 입법현안과 관련된 외국법률을 대상으로, 국회도서관 자체 번역 자료와 외부 전문기관에서 수집·번역한 자료를 포함해 총 130개국 약 1만5880건의 원문 및 번역문을 제공하고 있다.