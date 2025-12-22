[헤럴드경제=이명수 기자] 농어촌 기본소득 지급을 앞둔 충북 옥천군의 이달 전입자가 1천명을 넘어섰다.

연합뉴스에 따르면, 옥천군은 이달 들어 지난 19일까지 1천38명이 관내로 주소를 옮겼고, 이 중 976명이 농어촌 기본소득 시범지역으로 확정된 지난 3일 이후 전입자라고 22일 밝혔다.

농어촌 기본소득 영향 등으로 하루 70명씩 들어오고 있는 셈이다.

옥천군 관계자는 “주말과 휴일 온라인 창구(정부24) 전입 인원이 140명 안팎인데, 이 수치는 월요일 통계에 반영되고 있어 오늘까지 집계 인원은 1천100∼200명에 달할 것”이라고 전망했다.

전입 증가로 내리막길을 걷던 인구도 급증세로 전환됐다.

지난해 12월 말 4만8천427명이던 이 지역 인구는 전날 기준 4만9천227명으로 800명 늘었다.

2022년 1월 무너진 ‘5만 인구’ 회복이 이르면 이달, 늦어도 내달 초 가능하다는 전망이 나온다.

농어촌 기본소득은 인구감소와 고령화 등 농어촌 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 정부가 국정과제로 추진하는 사업이다.

옥천군을 포함해 전국 10곳에서 2026∼2027년 시범사업이 진행되는 데, 이 기간 모든 주민에게 한 달 15만원의 지역상품권이 지급된다.

사업 예산은 정부에서 40%를 지원하고, 충북도와 옥천군이 각각 30%씩 분담한다.

옥천군은 인구 증가를 반기면서도 거주지는 그대로 둔 채 주소만 옮기는 ‘위장 전입’을 가려낼 대책 등을 고심하고 있다.

군은 전입자의 거주 형태(자가·전세·월세) 등을 꼼꼼히 확인하고, 불법 건축물 전입 사례 등도 눈여겨본다는 계획이다.

또 마을 현황에 밝은 이장 등으로 ‘기본소득 위원회’를 꾸려 실제 이사 여부를 지속해 체크하기로 했다.

옥천군은 농어촌 기본소득 지급을 위해 지난 15일 전담 기구(기본소득팀)를 신설했다.

지급 대상은 주민 개개인의 신청을 받아 다음 달 확정된다.