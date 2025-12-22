[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 22일 용인시 동·서부 녹색어머니회로부터 각각 명예회원으로 위촉됐다.

이날 시청 접견실에서 열린 위촉식에는 이상일 시장을 비롯해 최은진 용인시 동부 녹색어머니회장과 유민영 서부 녹색어머니회장, 녹색어머니회 임원진 등이 참석했다.

녹색어머니회는 어린이 교통 안전에 대해 지속적으로 관심을 가져온 용인특례시에 감사의 뜻을 전하고자 최 회장과 유 회장이 직접 명예회원 위촉패를 수여했다.

이 시장은 “우리나라와 용인을 잘 이끌어나가야 할 학생들이 보다 안전한 환경에서 교육을 잘 받을 수 있도록 하는 것이 시장의 책무라고 생각하고, 최선을 다해 학교 통학로 등 주변 환경을 개선하는 조치를 취해왔다”며 “학교별로 사정이 다르지만 하나둘씩 개선해 나가는 것은 시장과 시가 앞으로도 계속해야 할 일”이라고 말했다.

시는 올해 녹색어머니회장단 간담회를 2회 개최했고, 연합캠페인과 등굣길 교통지도를 20회 진행했다. 구갈초, 남사초, 마북초 등 9개교에선 교통안전 캠페인을 했다.

고진초, 대지초, 서농초 등 11개교에서도 등굣길 교통지도를 통해 학생들의 안전한 등교를 도왔다. 지역 내 28개교 66개소에 ‘녹색어머니회 봉사 위치 안내 블록’을 설치하는 등 교통지도봉사 환경도 개선했다.

중일초 차양막 설치, 구성초 어린이보호구역 정비, 보정초 인도 비탈길 미끄럼 방지 블록과 안전난간 설치 등 간담회와 교통안전 캠페인에서 학부모‧학교 관계자 등이 건의한 사항에 대해서도 개선이 이뤄졌다.