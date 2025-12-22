에이앤유디자인그룹건축사사무소 당선 행복도시 ‘산수’로 재해석해 풍경 구현

[헤럴드경제=홍승희 기자] 행정중심복합도시건설청(행복청)은 한국토지주택공사(LH)와 공동으로 추진한 ‘국가상징구역 마스터플랜 국제공모’의 최종 당선작으로 에이앤유디자인그룹건축사사무소의 ‘모두가 만드는 미래’를 선정했다고 22일 발표했다.

당선작은 행복도시의 자연 경관을 우리 고유의 풍경인 ‘산수’로 해석해 대한민국을 대표하는 국가적 풍경을 구현한 것으로 높은 평가를 받았다. 특히 국가상징구역을 관통하는 도로(절재로) 일부를 지하화하고, 그 상부를 시민공간인 ‘모두를 위한 언덕’으로 조성해 북측의 세종집무실과 남측의 국회세종의사당을 하나의 축으로 연계하여 심사위원들로부터 높은 점수를 받았다. 또한 국민참여투표 결과에서도 13개팀 중 5위를 차지해 국민들에게도 작품의 우수성을 인정받았다.

구자훈 심사위원장은 당선작 발표 브리핑을 통해 “국가 상징성과 시민 일상을 통합적으로 설계한 점을 높게 평가했다”며 “세종이 지향하는 행정수도 위상과 국가균형발전의 비전을 설득력있게 공간화한 점이 인상적이었다”고 밝혔다.

행복청은 이번 국제공모 당선작을 토대로 국가상징구역 조성을 위한 후속 절차에 즉시 착수한다. 먼저 ‘국가상징구역 마스터플랜 구체화 용역’을 추진하여 당선작의 공간 구조와 시설배치 등을 법정 도시계획에 반영하고, 이를 바탕으로 시민공간 등 주요 시설 조성을 위한 세부 실행계획 수립을 2026년 내에 완료할 방침이다. 아울러 금번 당선작을 바탕으로 행복청과 국회사무처는 대통령 세종집무실과 국회세종의사당의 건축 설계공모를 각각 추진할 계획이다.

당선사인 에이앤유디자인그룹건축사사무소의 김재석 대표이사는 “국가의 입법과 행정 기능이 시민을 중심으로 자연스럽게 조화를 이루는 모습을 대한민국의 새로운 산수로 정의하여 제안한 것이 오늘의 대한민국을 상징하는 공간적 정체성으로 평가되었다는 점을 큰 영광으로 생각한다”며 당선 소감을 전했다.

강주엽 행복청장은 “오늘의 마스터플랜 당선작 발표는 국가상징구역의 청사진을 제시하는 출발점으로서, 실질적인 행정수도 완성을 위해 한걸음 더 나아가는 의미를 갖는다”며, “앞으로 행복청은 오늘 당선작을 바탕으로 국민들과 긴밀히 소통하여 국가상징구역을 우리 모두가 자랑스러워하는 공간으로 만들어가겠다”고 말했다.