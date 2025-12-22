[편집자주] ‘사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 국민’ 산림관리 패러다임이 변화하고 있다.

산림청은 정부 업무보고를 계기로 중점 추진 과제를 발표했다. 산림재난으로부터 국민의 생명과 안전을 지키고, 산림을 국민 삶의 질 향상을 위한 핵심 자원으로 육성하겠다고 한다.

산림은 이제 경영의 시대에서 벗어나 활용의 시대로 변화를 꾀하고, 이와 맞물려 산림정책도 선진국으로 가기 위해 변화해야 할 때다.

본지는 내년도 산림청이 추진할 Ⅰ‘국민안전 수호’, Ⅱ ‘국민행복 증진’, Ⅲ ‘민생경제 회복’, Ⅳ ‘기후위기 극복’, Ⅴ ‘지역소멸 대응’ 전략 정책의 주요 내용을 총 5회의 연제로 정리한다.

Ⅴ.지역소멸 대응…찾고싶은 산촌 조성으로 지역상생 기여

- 체류형 산촌 정착 기반 확대와 ‘5극 3특’ 산림인프라로 지역 활력 제고

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 지난 11일 ‘정부 업무보고’를 통해, 산촌의 정주 기반과 관광·소득 모델을 확충하는 ‘지역소멸 대응’ 중점추진과제를 발표했다. 핵심 추진 내용은 ▷ 산촌 인구 유입 촉진 및 주민 소득 향상 지원, ▷ ‘5극 3특’ 중심 지역특화 산림 인프라 확충이다.

▶ 산촌 인구 유입 촉진 및 주민 소득 향상 지원

산림청은 도시민의 산촌 체류와 귀산촌을 촉진키 위해 산촌체류형 쉼터 도입을 추진한다. 이는 산지관리법령 개정을 통해 산촌지역에 임시숙소 설치를 허용하는 제도다. 또한 산촌활성화지원센터를 통해 교육·컨설팅을 제공하고, 특히 산불피해지역에는 공간 회복과 주민소득 증진을 위한 맞춤형 프로그램을 도입할 계획이다.

산촌형 소득모델 발굴을 위한 산촌활력특화사업도 2025년 18개소에서 2030년 100개소로 확대한다. 2025년 참여지의 경우 사업지 매출이 172% 증가하는 성과를 보였다.

또한 생활인구 유입을 위해 명품숲, 임산물, 산림휴양시설 등과 연계한 산림관광 코스를 개발·홍보하고, 숲여행 특화 산촌마을을 연 5개소씩 육성한다. 특화자원 발굴, 사업화 컨설팅, 마케팅 지원까지 통합 지원하며, 지역축제와 산림문화행사를 결합한 상생형 프로그램도 확대한다.

이와 함께 국유림 보호활동 실적이 있는 지역주민에게는 국유임산물을 무상 양여하고, 풍력발전이나 산양삼 재배 목적의 국유림 활용 규제를 완화하는 등 제도 개선을 병행한다.

▶ ‘5극 3특’ 중심 지역특화 산림 인프라 확충

산림청은 전국을 5대 권역과 3대 특화지역으로 구분하여, 권역별 최소 1개 국가정원을 조성한다. 또한, 지방정원 조성 확대와 정원박람회 개최를 통해 지역 명소화를 지원한다.

동서트레일 등 국가숲길 사업은 시범운영을 바탕으로 이용자 편의를 개선하고, 중앙-지방-주민-기업이 참여하는 숲길 거버넌스를 구축한다. 숲길 앱 개발과 대상별 맞춤형 프로그램 운영으로 지역 체류형 관광을 활성화한다.

주민이 참여하는 정원도시(12개소)를 조성하고, 운영·관리를 통해 지역 공동체 활성화를 도모한다. 또한 수목원·정원에 필요한 식물은 지역 임가·농가에 위탁 재배하여 소득과 일자리를 창출한다. 예컨대, 백두대간수목원과 세종수목원은 각각 44개, 48개 농가와 위탁계약을 맺어 운영 중이다.