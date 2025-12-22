여수해경 집계...금오도·연도·거문도 환자 많아

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수해양경찰서는 육지에 비해 상대적으로 의료 환경이 열악한 도서 지역에서 발생한 응급환자를 올 한 해 총 205명 이송했다고 밝혔다.

여수해경에 따르면 올해(1월1일~12월15일) 도서 지역 응급환자는 총 205명(월평균 17.1명)으로 전년 같은 기간 168명 대비 37명(22%) 증가한 것으로 집계됐다.

도서별로는 여수 금오도 99명(48.3%), 연도·거문도 각 18명(8.8%) 순으로 응급환자가 많았으며, 응급환자 연령은 61세 이상이 162명(79.1%)으로 고령층 비율이 높은 것으로 나타났다.

환자는 사고(외상) 보다는 주로 복통·구토, 전신 쇠약과 같은 질병에 의한 응급환자가 138명(67.3%)으로 대다수를 차지했고 특히, 지난해에 비해 고령에 의한 거동 불가 등 전신 쇠약 환자가 16명(3명→19명) 늘어난 것으로 확인됐다.

그리고 임산부(1명), 관광객 복어 중독 환자(3명)도 긴급 이송하는 등 다양한 유형의 응급환자도 발생하는 추세이다.

여수해경은 도서 지역 응급환자 이송의 증가 원인을 섬 지역 인구 고령화, 한정된 여객선 운항, 관광객 증가 등을 주요 원인으로 분석했다.

2026년 여수세계섬박람회 개최, 백리섬섬길 국가관광 도로 지정 등에 따른 전남 동부권 지역의 관광객 증가가 지속 예상됨에 따라 내년에도 여수와 고흥 등지의 응급환자 비율이 더 높아질 것으로 전망하고 있다.

여수해양경찰 관계자는 “현장 구급대원의 역량 강화를 위해 관내 보건소와 권역응급의료센터인 순천 성가롤로병원을 비롯한 주요 종합병원과도 협업해 주기적인 합동 교육 및 훈련을 지속 실시해 나갈 계획”이라고 말했다.