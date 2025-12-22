고배당 기업 투자, 배당소득 분리과세 겨냥

[헤럴드경제=문이림 기자] 신영증권은 고배당 및 배당소득 분리과세 적용이 가능할 것으로 예상되는 기업에 집중 투자해 안정적인 배당수익을 추구하는 자문형 랩어카운트 ‘신영K배당 셀렉트 랩’을 출시했다고 22일 밝혔다.

‘신영 K배당 셀렉트 랩’은 최근 국회를 통과한 조세특례제한법 개정안에 따라 확대된 고배당 상장법인 분리과세 제도를 적극 활용하기 위해 고배당기업에 투자한다. 안정적인 배당수익을 추구하는 상품으로 절세 효과를 높였다.

이번 랩어카운트는 신영자산운용의 투자자문을 받아 운용된다. 고배당 펀드를 운용해 온 배당가치본부 운용역들이 자문역으로 직접 참여했다.

분리과세가 가능해 보이는 기업을 최우선적으로 선별해 편입하는 동시에 기업의 경쟁력, 안정성, 거버넌스, 밸류에이션 등 신영자산운용의 자문 내역을 참조하여 최적의 포트폴리오를 구성한다.

투자자들은 배당소득 분리과세에 대한 혜택을 온전히 누릴 수 있다. 랩어카운트 특성상 집합계좌가 아닌 개인 계좌별로 운용되기 때문이다. 이 외에도 홈트레이딩서비스(HTS)·모바일트레이딩서비스(MTS)를 통해 언제든지 보유 종목과 비중, 거래내역 등을 확인할 수 있어 운용 투명성도 높다.

‘신영 K배당 셀렉트 랩’은 전국 신영증권 영업점을 통해 가입할 수 있다. 최소 가입금액은 5000만원이다. 중도 해지도 가능하다.

신영증권 관계자는 “신영 K배당 셀렉트 랩은 주주환원 강화 흐름 속에서 절세와 수익성을 모두 잡으려는 투자자들에게 최적의 대안이 될 것”이라며 “앞으로도 사내 인프라와 외부의 우수한 운용 및 자문사와 적극적으로 협력해 다양한 랩 상품을 선보이겠다”고 말했다.