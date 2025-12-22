- 품질관리 체계 운영 성과 최고등급 인정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단은 행정안전부가 실시한 ‘2025년 공공데이터 품질인증’ 심사에서 3년 연속 최고등급인 ‘최우수 등급’을 획득했다고 22일 밝혔다.

행안부는 행정·공공기관이 공공데이터의 품질을 체계적으로 관리하고, 고품질의 공공데이터를 확보·제공할 수 있도록 ‘공공데이터 품질인증 제도’를 2022년 시범실시 후 본격 운영 중이다.

이번 성과는 특구재단이 공공데이터 품질관리 지침과 절차를 마련해 운영하고, 추진실적을 점검·관리하는 체계를 갖추는 등 품질관리 기반을 체계적으로 운영해 온 점이 평가에서 인정된 결과다.

특구재단은 데이터 품질관리를 위한 적절한 조직과 관리 절차를 구축하고, 중장기 로드맵을 통해 체계적인 품질 개선을 추진했다. 또한, 사용자 수요를 분석해 데이터의 다양성을 높이고 활용성을 확대한 점이 우수 사례로 인정받았다.

향후 특구재단은 행안부 ‘AI-Ready 공공데이터’ 정책 방향에 맞춰 데이터 형식과 메타데이터, 표준화 등 AI 활용성을 높이기 위한 정비·개선을 단계적으로 추진할 계획이다.

정희권 특구재단 이사장은 “데이터는 AI 시대의 가장 강력한 자본이자 국가 경쟁력의 원천”이라며 “앞으로도 특구 내 공공기술과 관련 데이터를 적극 개방해 민간의 AI 비즈니스 창출을 돕는 마중물 역할을 하겠다”고 밝혔다.