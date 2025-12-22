[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 도시철도 2호선 공사로 피해를 본 소상공인 지원책을 마련했다.

22일 광주시에 따르면 시는 도시철도 2호선 1단계 공사장 인근 소상공인 및 골목상권 회복 지원대책을 시행할 방침이다.

대상은 1단계 공사가 진행된 23개 행정동의 점포 2만5700여곳이다.

상생카드 환급 혜택, 자금(보증) 지원, 경영부담 완화, 매출 회복 등 119억원 상당의 지원 패키지를 마련했다.

내년 1∼2월 1단계 노선 주변 상가를 이용하는 시민에게 상생카드 기존 10％ 할인에 더해 10％ 추가 환급 혜택을 준다.

자금난 해소를 위한 금융 지원도 병행한다. 내년 22일부터 1천700곳을 대상으로 업체당 최대 5000만원의 특례보증을 지원한다.

소상공인이 신규 인력을 채용할 경우 월 50만원씩 최대 3개월간 인건비를 지원(100명 규모)하고, 경영 위기를 겪는 45개 업체에는 전문 컨설팅을 제공해 자생력을 높일 계획이다.

시 공직자 전원이 참여해 1단계 노선 인근에서 식사하고 상권 살리기에 동참한다.

광주시 관계자는 “공사 기간 소음과 통행 불편, 매출 감소 등 삼중고를 겪은 소상공인들에게 이번 지원책이 조금이나마 위로가 되길 바란다”고 말했다.