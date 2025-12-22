중기부·산업부, 내년 ‘R&D사업 통합 시행계획’ 공동 공고 중기부 2.2조·산업부 5.5조 투자

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기업들이 부처별로 흩어져 있던 연구개발(R&D) 지원 정보를 한 곳에서 확인할 수 있게 된다. 중소벤처기업부와 산업통상자원부가 2026년 기업지원 R&D 사업의 지원 내용과 절차, 일정을 담은 통합 시행계획을 처음으로 공동 공고한다.

중소벤처기업부(장관 한성숙)와 산업통상자원부(장관 김정관)는 양 부처가 추진하는 R&D 사업을 한데 모은 ‘2026년도 R&D사업 통합시행계획’을 함께 공고한다고 밝혔다.

그동안 기업들은 중기부와 산업부가 각각 통합 시행계획을 발표해 관련 정보를 확인하기 위해 부처 및 R&D 전문기관 홈페이지를 개별적으로 찾아야 했다. 이번 통합 공고로 중기부·산업부와 R&D 전문기관 중 어느 곳에서든 기업지원 R&D 사업의 전체 시행계획을 확인할 수 있게 됐다.

중기부, R&D 2.2조 투입…지역·팁스·기술사업화에 집중

중기부는 2026년 중소기업 R&D 예산으로 전년 대비 45% 증액한 총 2조2000억원을 지원한다. 이 가운데 신규 과제 예산은 7497억원으로, 2025년(3301억원)의 2.3배 수준이다.

중기부 R&D 사업은 △지역 혁신 생태계에 대한 과감한 투자 △민간투자와 연계한 팁스(TIPS) 방식 R&D 강화(2026년 신규 3890억원) △기술사업화를 촉진하는 한국형 STTR(중소기업 기술이전 전용사업, 신규 1071억원) △중소기업의 AI·디지털 전환과 글로벌 탄소 규제 대응 역량 강화(신규 138억원)에 초점을 맞춘다.

특히 ‘돈이 되는 R&D, 중소벤처 R&D 혁신방안’을 토대로 스케일업팁스, 민관 공동 기술사업화 등 주요 사업의 신규 과제 예산 50% 이상을 비수도권 기업에 배정하고, 모든 중기부 R&D 과제 선정 시 비수도권 기업에 가점을 부여한다. 상반기 신규 과제는 2026년 1월부터 공고해 4월에 협약을 마무리하고, 하반기 신규 과제는 5월 공고할 예정이다.

산업부, 역대 최대 5.5조 투자…산업 AI·첨단산업에 방점

산업부는 2026년 R&D 예산으로 전년 대비 18% 늘어난 5조5000억원을 투입한다. 신규 과제 예산만 1조4000억원으로, 전년 대비 85% 증가했다.

분야별로는 반도체·이차전지·바이오·미래차·로봇·조선 등 첨단·주력산업 기술혁신에 1조8325억원을 지원한다. 산업 AI 확산을 위한 M.AX 분야에는 1조455억원을 배정해 전년 대비 52% 확대했다. 수소환원제철 등 친환경 공정 전환에는 2990억원, 소부장 공급망 안정화에는 1조4914억원, 지역 전략 산업과 인재 양성·글로벌 협력 등 혁신 생태계 강화에는 7040억원을 각각 투자한다.

특히 자율제조 AI 팩토리(2200억원), 제조 AI 모델 개발(270억원) 등 산업 AI 확산 사업이 크게 늘었고, 지역 전략 산업 육성 예산도 전년 대비 86% 증가했다. 신규 과제는 2026년 1월부터 공고해 4월 협약을 완료하며, 계속 과제는 2월까지 연구비를 신속 집행한다.

“행정부담 줄여 R&D 집중 환경 조성”

양 부처는 이번 통합 시행계획을 시작으로 기업의 행정 부담을 줄이고 R&D 전주기 지원을 강화한다는 방침이다. 2026년 중기부·산업부 R&D 사업별 추진 정보는 12월 23일 양 부처와 전문기관 홈페이지에 동시에 게시된다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 “기업이 R&D 지원 정보를 한 곳에서 찾을 수 있도록 해 행정 부담을 낮추고, 연구개발에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다. 최연우 산업부 산업기술융합정책관은 “기술 개발부터 사업화까지 전주기에 걸친 촘촘한 지원 체계를 양 부처가 함께 구축해 나가겠다”고 밝혔다.