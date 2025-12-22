[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 22일(월) 서울 마포구 드림스퀘어에서 ‘청년 로컬창업이 지역의 미래’를 주제로 제5차 소상공인 성장 릴레이 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난 7월부터 10월까지 진행한 ‘소상공인 회복과 안정 간담회 시즌1’에 이어, 11월부터 추진 중인 ‘소상공인 성장 중심의 릴레이 간담회 시즌 2’의 다섯 번째 순서로 마련됐다.

지역을 무대로 새로운 기회를 만들어가는 청년 로컬창업가의 역할에 주목하고 로컬창업이 지역경제 활성화의 핵심 동력이 될 수 있음을 공유하기 위해 청년 로컬창업가 8명을 비롯해 학계 전문가 등 20여 명이 참석했다.

간담회에 앞서 한성숙 장관은 소상공인 교육‧보육 공간인 드림스퀘어에 입주한 청년 소상공인들의 제품과 공간을 직접 살펴보며 현장의 목소리를 청취했다.

이어진 주제 발표에서 전주대학교 김시열 교수는 ‘로컬창업에 대한 새로운 시선과 중요성’이라는 제목으로, 청년의 로컬창업이 지역 일자리 창출과 지속 가능한 지역경제로 이어질 수 있음을 강조했다. 특히 지역대학이 청년 로컬창업가를 키우는 핵심 플랫폼이 될 수 있다고 제언했다.

이후 사례 발표에서는 원주, 청주 등 지역의 청년 로컬창업가들이 지역 자원과 자신만의 스토리를 기반으로 브랜드를 만들어 온 경험을 공유하였다.

강원도 들깨 로스터리를 운영하고 있는 ‘깨 로스터리 옥희방앗간’의 문지연 대표, 서울 포방터 시장의 쭈꾸미볶음 식당에서 만능장 제조기업으로 성장한 ‘포방터 쭈꾸미’의 조윤식 대표, 청주 육거리 전통시장에서 만든 비건‧저당만두를 미국, 호주 등으로 수출하는 ‘육거리 소문난만두’의 이지은 대표 등 이들은 온라인 유통, 해외시장 진출, 지역 앵커스토어 등으로 사업을 확장한 과정을 소개했다.

자유토론에서는 로컬창업 과정에서 겪었던 어려움과 시행착오, 이를 어떻게 극복해 왔는지에 대한 경험이 공유됐다. 아울러 지역 자원과 정체성을 활용한 로컬 브랜딩, 제품과 서비스 혁신, 글로벌 진출방안 등 청년 로컬창업 기업의 지속 성장을 위한 다양한 정책 제안과 현장 의견이 논의되었다.

한성숙 장관은 “많은 청년들이 자신이 하고 싶은 일을 하기 위해 지역에서 창업에 도전하며 새로운 기회를 만들고 있다”며,

“중기부는 2026년부터 청년이 이끄는 ‘로컬창업가 1만명 발굴 프로젝트’를 통해 청년이 지역에서 실패를 두려워하지 않고 로컬에서 시작해 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

중기부는 지난 12월 17일 ‘로컬 창업가 연 1만명 발굴, 로컬 기업가 연 1천개사 육성’을 핵심으로 한 2026년도 중소벤처기업부 업무 추진방향을 발표한 바 있다.