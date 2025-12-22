중기, 적정 환율 1362원… 고환율 이익보다 피해 커

[헤럴드경제=홍석희 기자] 원·달러 환율이 1500원에 육박하는 등 고환율 국면이 이어지는 것에 대해 중소기업들은 환율 상승이 수출 경쟁력 개선의 ‘기회’라기보다 원가·자금 부담을 키우는 ‘리스크’로 작용하는 것으로 느낀다는 조사 결과가 발표됐다. 목표 영업이익을 달성하기 위한 적정 환율은 평균 1362원 수준으로 조사돼, 현재의 1400원대 환율을 중소기업들이 체감상 ‘부담 구간’으로 받아들이고 있다는 분석이다.

중소기업중앙회는 지난 12월 1일부터 19일까지 수출·수입을 수행 중인 중소기업 635개사를 대상으로 실시한 ‘환변동 관련 중소기업 실태조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 최근 급격한 환율 변동이 중소기업의 수출입 활동과 원가 구조, 자금 운용에 미치는 영향을 점검하기 위해 진행됐다.

조사 결과, 수출과 수입을 병행하는 기업일수록 환율 급등에 따른 피해 체감이 뚜렷했다. 수출·수입 병행 기업 가운데 ‘피해가 발생했다’는 응답은 40.7%로 ‘이익이 발생했다’(13.9%)를 크게 웃돌았다. 반면 수출만 하는 기업에서는 ‘영향 없음’(62.7%)이 가장 많았고, ‘이익 발생’(23.1%)과 ‘피해 발생’(14.2%) 간 격차도 상대적으로 크지 않았다.

피해 유형(복수응답)으로는 ‘수입 원부자재 가격 상승’이 81.6%로 가장 많았고, ‘외화결제 비용 증가’(41.8%), ‘해상·항공 운임 상승’(36.2%)이 뒤를 이었다. 환율 상승으로 인한 수입 원재료 비용 증가는 ‘작년 대비 6~10% 상승’했다는 응답이 37.3%로 가장 높았으며, ‘1~5% 상승’(28.1%), ‘11~20% 상승’(15.5%) 순으로 나타났다. 특히 기업의 55.0%는 늘어난 원가를 판매가격에 ‘전혀 반영하지 못했다’고 답해, 환율발(發) 원가 부담이 수익성 악화로 직결되고 있다는 우려가 커지고 있다.

그럼에도 환리스크 관리 수단을 적극 활용하는 기업은 많지 않았다. 응답 기업의 87.9%는 환율 변동 대비 환리스크 관리 수단을 활용하지 않고 있다고 답했다. 미활용 이유로는 ‘필요성 부족’(55.9%)이 가장 많았고, ‘전문인력·관련 지식 부족’(33.9%), ‘적합한 상품 부재’(13.8%) 등이 뒤를 이었다. 중기중앙회는 “중소기업의 거래 규모와 인력·자금 여건상 금융기법을 활용한 관리가 쉽지 않은 현실이 반영된 결과”라고 설명했다.

정부 지원책에 대한 수요도 ‘비용 부담 완화’에 집중됐다. 고환율 대응에 가장 필요한 지원책(복수응답)으로는 ‘안정적인 환율 운용 노력’(35.6%)과 ‘해상·항공 물류비 지원’(35.6%)이 공동 1위로 꼽혔고, ‘원자재 가격 상승분 보전 지원’(32.0%)이 뒤를 이었다. 내년 환율 전망에 대해서는 ‘1450~1500원’ 수준을 예상한 응답이 41.9%로 가장 많았고, ‘1400~1450원’(27.9%), ‘1500원 이상’(20.8%) 순으로 나타났다.

눈길을 끄는 대목은 중소기업들이 ‘목표 영업이익을 위한 적정환율’을 평균 1362.6원으로 제시했다는 점이다. 적정 환율 구간 응답도 ‘1400~1450원’(34.8%)이 가장 높았지만, 전체 평균은 1362원대로 집계돼 “1400원대 환율이 더 이상 이익 구간이 아닌 부담 구간”이라는 해석에 힘이 실렸다.

추문갑 중소기업중앙회 경제정책본부장은 “최근 달러 약세 국면에도 원화 약세가 지속되는 점을 고려하면 원·달러 환율 1400원대가 뉴노멀이 될 가능성이 크다”며 “수출보다 수입 기업이 월등히 많은 국내 중소기업의 현실을 감안할 때, 납품대금연동제 활성화와 원가 부담 완화 중심의 정책 대응이 시급하다”고 말했다.