구매고객 대상 푸짐한 선물 준비

KT는 크리스마스와 연말을 맞아 지니 TV에서 시즌 특집 콘텐츠(사진)와 경품 이벤트를 마련했다고 22일 밝혔다.

KT는 오는 23일부터 28일까지 6일간 ‘매일이 영화 같은, 크리스마스-2025 크리스마스 특집’을 운영한다. ‘나혼자 프린스’, ‘나우 유 씨 미3’, ‘퍼스트 라이즈, ‘어쩔수가 없다’ 등 극장 상영작과 연말 화제작을 포함해 30편의 전용 큐레이션을 선보인다.

또한, 해리포터 전 시리즈, 유럽 감성 영화, 바다·러닝·바이크를 소재로 한 예능 콘텐츠, 온 가족이 함께 듣기 좋은 음악 플레이리스트 등 시즌에 어울리는 콘텐츠 카테고리를 별도 편성해 장르별 취향 소비를 강화했다.

KT는 영화 특집관 콘텐츠 구매 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 영화 구매 후 TV 화면 안내에 따라 리모컨으로 간편하게 응모할 수 있다.

한편, 지니 TV 영유아 전용 IPTV 서비스 ‘키즈랜드’에서는 23일부터 30일까지 8일간 ‘키즈랜드 크리스마스 무료 특집관’을 운영한다.

이번 무료 특집관은 키즈랜드 대표 캐릭터 13종을 중심으로 구성됐다. ‘뽀로로 극장판: 눈요정마을 대모험’, ‘핑크퐁 크리스마스 댄스타임’, ‘아기상어 크리스마스 이야기’ 등 약 700편의 애니메이션을 지니 TV 고객 누구나 무료로 시청할 수 있다. 김광우 기자