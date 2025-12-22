트래픽 증가 대비 기지국 용량 ↑

SK텔레콤은 성탄절 전후와 연말연시 기간, 통신 트래픽 증가에 대비해 이동통신 품질 집중 관리에 돌입했다고 22일 밝혔다. 통신 트래픽이 크게 늘어날 것으로 예상되는 번화가 및 주요 행사 장소 1100여곳을 선정해, 지역별로 별도의 소통 대책을 마련(사진)해 통신 품질 관리에 만전을 기할 방침이다.

SK텔레콤은 성탄절 시즌에 광화문 광장 등 번화가와 주요 축제 지역을 특별 관리한다. 31일부터 내년 1월 1일까지 2일간을 특별 소통 대책 기간으로 지정하고 실시간 대응 체계를 강화한다. 이 기간 SK텔레콤은 SK브로드밴드, SK오앤에스, 홈앤서비스 등 자회사와 SK AX, SK쉴더스 등 관계사, 협력사의 전문인력을 일평균 약 900명 배치해 연말연시 통신 서비스를 24시간 모니터링한다. 이를 통해 고객들이 언제 어디서나 안정적인 통신 환경을 누릴 수 있도록 지원한다.

SK텔레콤은 전국적으로 트래픽 증가가 예상되는 타종식 및 신년 행사 지역, 해맞이 명소, 기차역, 버스터미널, 주요 관광지, 숙박시설을 비롯해 기타 인파 밀집 지역을 중심으로 기지국 용량을 사전에 증설했다. 또 데이터 사용량이 평시 대비 최대 약 9% 증가할 것으로 예측되는 31일을 앞두고, 사전 품질점검과 서비스 최적화 작업도 완료했다. 김광우 기자