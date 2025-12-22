ISS 임무 마치고 귀환 기자회견 우주에서 먹었던 음식 이야기 나눠 “집에서 먹던 맛 느낄 수 있어 좋아”

8개월간 국제우주정거장(ISS) 임무를 마치고 지난 9일 지구로 귀환한 미 항공우주국(NASA)의 한국계 우주비행사 조니 김(41)이 “우주 생활 동안 김치와 쌀밥, 김 등 한국 음식이 특히 그리웠다”고 밝혔다.

21일(현지시간) NASA 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에 따르면, 조니 김은 최근 열린 온라인 기자회견에서 ISS 체류 중 먹었던 음식에 대해 “NASA 존슨우주센터에서 보내준 추수감사절 선물에 칠면조 등 훌륭한 음식이 들어 있어 감사했지만, 가장 좋았던 건 나를 위해 준비된 ‘케어 패키지’였다”고 말했다. 그는 “가족들이 김치와 쌀밥, 김 같은 음식을 보내줬다”고 덧붙였다.

이어 “그 음식들은 내가 자라면서 늘 먹어왔던 것들이었지만, 우주에서는 그런 음식을 거의 접할 수 없었다”며 “집에서 먹던 맛을 조금이나마 느낄 수 있어서 정말 좋았다”고 말했다.

앞서 조니 김은 자신의 인스타그램 계정을 통해 ISS에서 추수감사절(11월 27일)을 맞아 동료 우주비행사들과 함께 음식을 준비하는 모습을 공개하며, 햇반과 김치를 소개해 눈길을 끌기도 했다.

그는 한국계 미국인이라는 정체성이 자신의 삶에 어떤 영향을 미쳤는지를 묻는 질문에 “지금의 나를 만드는 데 분명 도움이 됐다”며 “특히 공감 능력에 대해 많이 생각하게 됐다”고 답했다.

조니 김은 “이민자 부모를 둔 많은 1세대, 2세대 미국인들처럼 나 역시 두 세계 사이에 있는 듯한 느낌 속에서 자랐다”며 “완전히 한국인이라고 느끼지도, 그렇다고 완전히 미국인이라고도 느끼지 못했다”고 털어놨다. 그는 “그 과정에서 정체성을 확립하는 일이 쉽지 않았다”고도 했다.

이어 “그건 정말 힘든 경험이었지만, 그런 도전을 겪으면서 다른 사람들에 대한 깊은 이해와 공감을 갖게 됐다”며 “그 점이 지금의 나라는 사람에게 강한 영향을 미쳤다고 생각한다”고 설명했다. 조니 김은 또 “한국에서 우주항공청(KASA)이 막 출범했다는 사실을 알고 있다”며 “정말 자랑스럽고 기대가 된다”고 말했다. 그는 “이는 NASA가 주도해 온 지속적인 국제 협력의 흐름 속에서 함께하며 얻을 수 있는 혜택을 잘 보여주는 사례라고 생각한다”고 평가했다.

향후 계획을 묻는 질문에 그는 “내가 우주비행사가 된 주된 동기는 사실 우주에 가는 것 자체가 아니었다”며 “물론 그것도 이 일의 일부지만, NASA라는 공공 서비스 플랫폼에서 과학 탐사를 위해 봉사할 수 있다는 점이 훨씬 더 큰 동기였다”고 밝혔다.

이어 “우주에 다시 가고 싶은 마음은 있지만, 그것이 반드시 해야 할 일이라고 느끼지는 않는다”며 “나는 함께 일하는 사람들의 가치를 극대화하고, 각자가 가진 최고의 역량을 끌어내는 데 큰 열정을 갖고 있다”고 덧붙였다. 정목희 기자