성균관대학교는 올해 정시모집에서 전체 모집 정원의 약 40% 수준인 총 1657명(가군 694명·나군 842명·다군 121명)을 선발할 예정이다.

올해 신설된 바이오신약·규제과학과는 나군에서 16명, 배터리 학과는 다군에서 12명 선발한다. 사범대학을 제외하고 모두 수능 100%로 선발한다. 나군 사범대학 모집단위는 올해부터 학생부 종합평가를 20% 반영하고, 예체능계는 가군에서 수능 성적과 실기시험을 바탕으로 학생을 선발한다.

수능성적은 가군과 다군의 경우 표준점수를 활용하고 나군은 백분위 점수를 활용한 성적을 반영한다. 수능 영역별 반영비율은 유형 A와 B로 계산된 수능 점수 중 높은 점수를 선택해 반영한다. 예체능계열의 경우 미술학과와 디자인학과는 국어 45%, 탐구 45%, 영어 10%를 반영한다. 스포츠과학과는 국어 35%, 수학 25%, 탐구 30%, 영어 10%를 반영한다.

탐구 영역은 기본적으로 2개 과목의 점수를 반영하지만 다군에서는 변환표준점수가 높은 1개 과목만을 반영하는 것이 특징이다. 과학탐구 과목 선택자는 의예과·약학과·자유전공계열·전자전기공학부 등 일부 모집단위에서 최대 5%의 가산점을 받을 수 있다.

정원 외 농어촌학생 특별전형으로 29명을 선발한다. 가·나·다군으로 모집군을 나눠 선발하며 수능성적은 영역별 백분위 점수를 반영하고 탐구영역은 백분위가 높은 상위 1개 과목을 반영한다.

일반전형과 마찬가지로 과학탐구 과목 선택자는 자연과학계열·공학계열·전자전기공학부 등 일부 모집단위에서 최대 5%의 가산점이 부여된다.

성균관대의 경우 모집군 및 모집단위별로 수능 반영 방법이 다양하므로 지원자는 자신이 지원하려는 모집단위의 반영 방법과 가산점 등을 꼼꼼히 확인해 지원전략을 수립해야 한다.

정시모집 지원자를 위해 오는 24일까지 전국 4개시에서 입시설명회를 한다. 설명회와 온라인 상담은 입학처 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 정시모집 원서접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 6시까지다. 서류제출은 내년 1월 2일까지다.

