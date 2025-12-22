20일 시공사 선정총회, 342명 중 323명 찬성 최고 39층·총902세대…총사업비 3777억원

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 부산 온천5구역 재개발 사업의 시공사로 선정됐다고 22일 밝혔다.

업계에 따르면 20일 진행된 총회에서는 참석 조합원 342명이 투표해 HDC현대산업개발이 323표(94.4%)를 득표해 시공권을 획득했다.

부산 온천5구역 재개발 사업은 부산광역시 동래구 온천동 1462-30 일원에 지하 3층~지상 최고 39층, 6개 동, 총 902세대 규모로 진행되며 총사업비는 3777억원이다.

온천5구역 반경 1km 내에는 미남역·사직역(부산 지하철 3, 4호선), 동래역(부산 지하철 1, 4호선) 등이 있어 인접한 주요 도심지로 이동이 편리하다. 미남초, 금강초, 내성중, 여명중, 이사벨고 등도 가까워 우수한 교육환경을 갖췄다. 또 홈플러스 아시아드점과 부산사직종합운동장, 부산의료원, 사직역 학원가 등 탄탄한 교육·의료·문화·생활 기반 시설도 인근에 조성돼 있다.

HDC현대산업개발은 부산 온천5구역 재개발 사업에 금정산, 온천천을 모티브로 한 외관 특화와 도서관, 독서실 등 교육 시설을 강조한 커뮤니티 설계를 제안해 조합원들로부터 호평을 받았다.

HDC현대산업개발 관계자는 “50만여 가구를 공급하며 쌓아온 아이파크만의 기술력을 토대로 랜드마크 단지를 조성할 것”이라며 “수도권뿐만 아니라 전국 각지에서 선별된 입지에 수주를 거듭하며 도시정비 부문에서 영향력을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 이번 부산 온천5구역 재개발 사업 수주로 HDC현대산업개발은 올해 도시정비사업 누적 수주액 4조1651억원을 기록했다. HDC현대산업개발은 지난 3월 원주 단계주공 재건축 사업을 시작으로 부산 광안4구역 재개발 사업, 부산 연산 10구역 재개발 사업, 용산정비창 전면1구역 재개발 사업, 미아 9-2 재건축 사업, 7월 신당10구역 재개발 사업, 9월 대전 변동A구역 재개발 사업 등을 수주한 바 있다.