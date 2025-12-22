신축 단지 입주민 대상 통합 플랫폼 제공

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 삼성물산과 손잡고 스마트 주거기술 고도화에 나선다. 양사는 공동으로 개발하는 ‘호반온 바이(by) 홈닉’을 통해 입주민의 일상 전반을 지원하는 통합형 스마트 커뮤니티 플랫폼을 선보일 예정이다.

호반건설은 19일 서울 서초구 호반파크에서 삼성물산 건설부문과 ‘호반온 by 홈닉’ 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다. 이날 협약식에는 문갑 호반건설 경영부문대표, 이주용 삼성물산 부사장 등 양사 관계자 10여 명이 참석했다.

‘호반온 by 홈닉’은 호반건설이 자체 개발한 주거 플랫폼 ‘호반온(HOBAN ON)’과 삼성물산의 스마트홈 플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’을 결합한 통합 서비스다. 호반건설은 플랫폼의 기획과 도입을 총괄하고 그룹 내 신축 단지로의 확산을 추진한다. 삼성물산은 홈닉의 기술과 서비스를 제공하고 기능 고도화 및 공동 브랜드 운영, 신규 서비스 개발 등을 담당한다.

플랫폼을 통해 입주민은 조명·가전 원격 제어, 관리비 조회, 택배 알림 등 기본 스마트홈 기능은 물론 커뮤니티 시설 예약, 방문 차량 등록, 세대 소방 점검, 공동구매 등 다양한 생활 편의 기능을 단일 애플리케이션으로 간편하게 이용할 수 있다.

문갑 경영부문대표는 “주거 플랫폼이 이제는 입주민의 생활 전반을 지원하는 형태로 진화하고 있다”며 “입주민이 실질적으로 체감할 수 있는 스마트 주거 환경을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

이주용 부사장도 “양사의 협업을 통해 종합적인 주거 편의성을 제공하고, 지속적인 기술 혁신으로 홈닉의 브랜드 위상도 함께 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 호반그룹은 매년 혁신기술공모전을 통해 스타트업의 유망 기술을 발굴하고 기술 검증(PoC), 테스트베드 제공, 투자 연계 등을 통해 기술 상용화를 지원하고 있다. 이번 ‘호반온 by 홈닉’에도 이 공모전 수상 및 투자 기업의 기술을 연계해 하자 관리, 주차 관리, 헬스케어 등 다양한 서비스를 지속 강화할 계획이다.