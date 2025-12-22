삼성전자(3.48%), SK하이닉스(5.12%) 급등 마이크론 호실적에 업황 ‘슈퍼 사이클’ 기대 확산

[헤럴드경제=문이림 기자] 삼성전자와 SK하이닉스가 22일 장 초반 급등세다. 반도체 업종을 중심으로 연말 ‘산타 랠리’가 이어질 수 있을지에 관심이 쏠린다.

이날 오전 10시2분 현재 삼성전자는 전장 대비 3.48% 오른 11만원, SK하이닉스는 5.12% 상승한 57만5000원에 거래되고 있다.

지난 17일(현지시간) 마이크론의 호실적 발표 이후 인공지능(AI) 산업의 수익성에 대한 회의론이 점차 잦아든 영향으로 풀이된다. 일본 기준금리 인상에 따른 글로벌 증시 충격 우려도 완화됐다.

이경민 대신증권 연구원은 “마이크론의 실적 서프라이즈와 가이던스 상향이 한국 반도체 기업들의 실적 전망 상향 가능성을 열어줬다”며 “반도체 주도가 코스피 상승 흐름을 강화할 것”이라고 말했다.

마이크론은 지난 17일 2026회계연도 1분기(9~11월)에 사상 최대 분기 매출을 기록했다고 발표했다. 메모리 업황이 ‘슈퍼 사이클’ 구간에 진입했다는 평가도 내놨다.

2분기 매출 가이던스는 183억~191억달러로 제시했다. 시장 컨센서스(약 144억달러)를 크게 웃도는 수준이다.

마이크론 실적 발표 당일에는 오라클이 재점화한 ‘AI 버블’ 우려가 부각되며 단기 차익실현 매물이 출회됐다.

김동원 KB증권 리서치센터장은 “마이크론이 2분기에 다시 한 번 사상 최고 실적을 경신할 가능성이 높다”며 “이는 내년 1분기 삼성전자와 SK하이닉스 실적에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 평가했다.