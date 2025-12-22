[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 농촌진흥청이 주관한 ‘노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산’ 시범사업 공모에 선정됐다고 22일 밝혔다.

이에 따라 2026년부터 2027년까지 2년간 총 40억원을 투입해 사과 산업의 디지털 전환을 본격 추진한다.

이 사업은 사과 작목을 대상으로 인공지능과 데이터 등을 활용한 경제성 있는 노지 스마트기술을 투입, 30㏊ 규모 스마트과원을 조성하는 사업이다.

노지 사과 재배의 구조적 한계를 극복하기 위해 기상재해 조기경보시스템, 스마트관수 시스템, 무인 해충 예찰 및 방제 시스템, 제초·운반 자동화 로봇, 스마트 벌 사육 시설 등 핵심 스마트 기술이 집중 투입된다.

의성군은 이 사업을 통해 로봇과 AI 기술을 활용한 작업 자동화로 노동력 투입을 30% 이상 절감할 것으로 기대하고 있다.

기상재해로 의한 피해도 최소화해 사과 산업의 지속 가능한 생산 기반을 구축할 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 로봇을 활용한 작업 자동화와 실시간 데이터 기반의 정밀 관리는 의성 사과 경쟁력 향상과 품질 상향에 크게 기여할 전망이다.

김주수 의성군수는 “이번 공모 선정은 그동안 의성군이 추진해 온 디지털 농업 혁신 노력이 대외적으로 인정받은 결과”라며, “단순한 기술 도입을 넘어 농업인이 현장에서 체감할 수 있는 실효성 있는 스마트농업 모델을 완성해 대한민국 사과 스마트농업의 표준을 제시하겠다”고 말했다.