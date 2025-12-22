한국인 AI 수용·만족도 62.8점 세대·산업별 인식 격차 뚜렷

[헤럴드경제=박지영 기자] 대홍기획이 서울대학교 생활과학대학 부설 리테일혁신센터와 함께 국내 최초로 인공지능(AI)이 소비자의 삶의 질에 미치는 영향을 정량적으로 측정한 ‘AI 소비자 웰니스 지수(AI Consumer Wellness Index, AIWI)’를 공동 개발했다고 22일 발표했다.

대홍기획과 서울대 리테일혁신센터가 함께 개발한 ‘AI 소비자 웰니스 지수’ 조사 결과 한국인의 AI 소비자 웰니스 지수는 100점 만점에 62.8점으로 나타났다.

전반적으로 10~20대는 AI 도입에 따른 편익과 효능감에 대한 기대가 낮았지만, 40~60대는 기술 도입 자체를 긍정적으로 평가하는 경향을 보였다.

또한 10대는 AI에 대한 긍정 정서가 낮고 부정 정서가 높았으며, 60대는 긍정 정서가 높고 부정 정서가 낮게 나타났다.

대홍기획은 “디지털 네이티브인 젊은 세대가 AI를 기존 디지털 인프라의 연장으로 받아들이지만, 중·장년층은 AI 기술 자체를 혁신으로 인식하는 데서 비롯된 차이로 해석된다”고 설명했다.

이어 “10~20대에게는 AI가 제공하는 차별화된 경험·정서적 만족·개인화 가치를 강조하는 접근이 효과적인 반면, 40~60대에는 기술의 혁신성·미래지향성·신뢰성을 중심으로 한 메시지가 설득력을 가질 것으로 분석된다”고 말했다.

18개 산업, 100여 개 브랜드를 대상으로 AI 도입에 대한 소비자 인식도 조사했다. 응답자의 74.1%는 AI 기술을 도입한 기업이 미래 경쟁력이 높다고 답했으며, 57.3%는 AI 기반 제품·서비스를 더 선호한다고 밝혔다.

AI 기술 도입 여부가 기업의 혁신성과 성장성을 판단하는 핵심 요인으로 인식되고 있으며, AI 도입 여부가 기업의 혁신성과 성장성을 판단하는 주요 기준으로 자리 잡고 있는 것으로 보인다.

분야별로는 생활·주방가전과 플랫폼형 교육 서비스가 AI 도입 수준이 가장 높은 것으로 평가됐다. 반면 오프라인 접점이 많은 대형마트와 편의점은 상대적으로 낮은 점수를 기록했다.

김덕희 대홍기획 대표는 “객관적 지표를 바탕으로 한 AI 브랜드 전략이 필요한 시점”이라며 “현 시점은 기업이 AI 리딩 브랜드로 재포지셔닝할 수 있는 중요한 기회”라고 밝혔다.

이유리 서울대 생활과학대학 학장도 “이번 지표가 산업·세대·지역별로 AI에 대한 신뢰, 효능감, 체감 수준을 다차원적으로 측정한 만큼 정책 수립에 실질적 근거자료로 활용될 수 있기를 기대한다“며 ”향후 추적 연구를 통해 국가적 차원의 AI 인프라 확충의 사회적 효과를 계량적으로 측정하는 등, 산업과 학계의 협력을 지속적으로 확장할 계획”이라고 강조했다.