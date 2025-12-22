[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 2029년 3월 개교를 목표로 경북 최초의 공립 대안학교인 (가칭)한국웹툰고등학교 설립을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

이 학교는 안동시의 구 영호초등학교 부지에 6학급 90명 규모의 기숙형 대안학교로 설립된다.

학업 지속에 어려움을 겪는 학생뿐만 아니라 대안교육을 희망하는 학생들을 대상으로 웹툰 창작과 창업 등을 위한 교육과정을 운영한다.

도교육청은 지난 4일 교육환경보호위원회를 열어 학교 부지를 확정하고 15일에는 대안학교설립운영위원회를 열어 교육과정, 학력 인정, 평가 및 운영 전반에 관한 사항을 심의했다.

경북교육청은 심의 과정에서 논의된 의견을 반영해 학교 설립 계획을 최종 확정한 뒤 학교 설립 승인을 위해 2026년 제1차 경북도교육재정투자심사에 의뢰할 예정이다.

임종식 교육감은 “경북 최초의 공립 대안학교 설립을 통해 대안교육에 대한 학생과 학부모의 다양한 요구에 부응하고 학업 중단 예방과 학생 맞춤형 교육을 실현하는 중요한 계기가 되기를 바란다”고 말했다.