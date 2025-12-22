업무 효율형 AI 아이디어톤 현업 중심 아이디어로 구현된 AI 기반 업무 효율화

[헤럴드경제=문이림 기자] 넥스트증권이 임직원을 대상 ‘NEXT 2025 아이디어톤’을 성료했다고 22일 밝혔다.

‘NEXT 2025 아이디어톤’은 인공지능(AI) 기술을 업무 전반에 적용해 실질적인 업무 효율성 향상과 조직 전반의 혁신을 도모하기 위해 기획됐다.

이번 아이디어톤은 각자의 업무 현장에서 느낀 불편과 개선점을 바탕으로 아이디어를 제안하고 팀을 꾸리는 방식으로 운영됐다.

본선에 진출한 팀들은 AI 모델 검토, 데이터 구조 설계, 사용자 시나리오 정교화 등을 거쳐 실제 프로토타입 구현까지 완주했다. 이 과정에서 비개발 직군과 개발 직군이 자연스럽게 역할을 분담해 협업했다.

대상은 ‘넥스트증권 임직원을 위한 사내 AI 오디오 스테이션 개발 아이디어’가 차지했다. 해당 아이디어는 임직원이 업계 뉴스를 보다 쉽고 자연스럽게 접할 수 있도록 지원함으로써, 사내 AI 활용도를 높이고 업무 몰입도와 학습 효율을 동시에 제고할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 최종 수상팀은 심사위원 평가(50%)와 사내 구성원의 실시간 투표(50%)를 합산해 선정되었다.

이번 아이디어톤을 추진한 넥스트증권 관계자는 “이번 사내 AI 아이디어톤은 임직원 스스로가 AI 기술을 활용해 업무 혁신을 직접 체감할 수 있었던 자리”라며 “이번 대회를 계기로 AI 활용 문화를 전사적으로 확산시키고 내부 기술 커뮤니티를 더욱 활성화할 계획”이라고 말했다.